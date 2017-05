Người phụ nữ xưng nhà báo, lăng mạ CSGT nhận sai và xin lỗi

28/05/2017 17:43

Chiều 28-5, thông tin từ Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an phường Trung Tự (nơi xảy ra vụ việc) mời chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1976, trú tại tập thể công trình giao thông ở phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, TP Hà Nội, nghề nghiệp tự do), là người phụ nữ tự xưng nhà báo, lăng mạ CSGT đến trụ sở làm việc.



Người phụ nữ làm việc với lực lượng chức năng tại trụ sở

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, chị Nguyệt cho biết vào khoảng 8 giờ ngày 25-5, chị nhận điện thoại của anh Nguyễn Đức Thắng về việc anh Thắng bị CSGT bắt xe tại ngã tư Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng do di xe máy trên vỉa hè, không có gương chiếu hậu, không có đăng ký xe. Anh Thắng nhờ chị Nguyệt cầm đăng ký xe, phô-tô thế chấp ngân hàng (xe trả góp) ra vị trí tổ công tác.

Chị Nguyệt đi xe ôm cầm theo giấy đăng ký xe, thế chấp ngân hàng đến và xuất trình với tổ công tác. Đồng thời, chị Nguyệt đưa thẻ ra vào của tạp chí Hội người cao tuổi cho CSGT và xin cho nộp phạt luôn để lấy xe đi lại. Tuy nhiên, tổ công tác cương quyết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Chị Nguyệt liền gọi cho anh rể là cán bộ công an nghỉ hưu để nhờ xin hộ nhưng tổ công tác không nghe máy. Vì vậy, chị Nguyệt đã bực tức, to tiếng, văng tục, chửi bậy, tỏ thái độ thách thức với tổ công tác và tự ý bỏ về.

Sau khi làm việc tại cơ quan cảnh sát điều tra, chị Nguyệt nhận thức được hành động của mình là sai và đã công khai xin lỗi tổ công tác.

Người phụ nữ tự xưng là nhà báo lăng mạ CSGT - Ảnh cắt từ clip

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một người phụ nữ tự xưng nhà báo có hành vi đe dọa, lăng mạ CSGT tại chốt lực lượng 141 của Công an TP Hà Nội. Nguyên nhân được cho là người phụ nữ này xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm giao thông cho người thân. Tại đây, người phụ nữ tự xưng là nhà báo đã yêu cầu chiến sĩ CSGT nghe điện thoại nhưng không thành.

Mặc dù đã được tổ công tác nhắc nhở cư xử cho lịch sự nhưng người phụ nữ này tiếp tục đưa ra những lời lẽ thách thức. Thậm chí, người phụ nữ tự xưng mình làm báo có những lời lẽ lăng mạ rất phản cảm.

Sau đó, đoạn clip đã được tải lên trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Họ cho rằng hành vi sai trái của người phụ nữ ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh những người làm báo chân chính.

Đáng chú ý, trong đoạn video, tấm thẻ màu đỏ mà người phụ nữ này giơ ra trước tổ công tác có ghi "Viện nghiên cứu người cao tuổi Việt Nam", bên dưới là chữ "Thẻ cán bộ". Tuy nhiên, lãnh đạo Viện nghiên cứu người cao tuổi Việt Nam sau đó khẳng định người phụ nữ lăng mạ cảnh sát không phải là người của viện và không biết tại sao người phụ nữ trong đoạn video có lời lẽ lăng mạ CSGT lại có tấm thẻ đó.

N.Hưởng - D.Ngọc