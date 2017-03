Ông Nguyễn Đức Chung: Công an "đứng đằng sau" hơn 150 quán bia

04/03/2017 12:10

Sáng ngày 4-3, tại Hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn trật tự giao thông, trật tự đô thị của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các lực lượng liên quan phải xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường để lập trật tự nếp sống văn minh đô thị.

Ông Nguyến Đức Chung cho rằng có hơn 150 quán bia tại Hà Nội có công an "chống lưng"

Theo ông Chung, việc dẹp vỉa hè lòng lề đường thiếu kiên trì, thậm chí có những người đứng đầu là chủ tịch các quận, phường không hoạt động, không quan tâm mới xảy ra tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa” hiện nay. Nếu tất cả những người đứng đầu là chủ tịch, UBND các phường, xã; giám đốc các sở, ban, ngành thực hiện đúng theo các chức năng, nhiệm vụ thì Hà Nội hoàn toàn có thể dẹp được tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

“Trước tiên, chúng ta cần có cách làm bài bản, không ra quân rầm rộ, phải làm như thế nào cho bền vững để người dân tự giác không lấn chiếm, tâm phục khẩu phục; để họ thấy phải có ý thức với thủ đô, không vứt rác, không lấn chiếm vỉa hè để cho thủ đô trở nên đẹp đẽ”-người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội nêu rõ.

Theo ông Chung, ra quân rầm rộ phá dỡ xong, vừa đi khỏi người dân lại đưa ra bán hàng. “Ra quân như vậy có khi không hiệu quả lại làm cho ùn tắc tắc đường”- ông Chung nói.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thời ông làm Giám đốc Công an TP Hà Nội ông thống kê hơn 180 quán bia vỉa hè thì trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau. “Tôi xin nói ở đây không phải chỉ có công an TP mà có cả các cục nghiệp vụ của Bộ (Bộ Công an). Hôm nay tôi nói công khai, điều đó là có thật. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí về giáo dục, tuyên truyền mọi người kinh doanh có lãi nhưng phải vì cái chung” - ông Chung yêu cầu.

Ông Nguyễn Đức Chung giao cho chủ tịch các UBND quận, phường phải chịu trách nhiệm, phải thành lập các tổ gồm: tổ trưởng dân phố, lãnh đạo UBND, công an làm nòng cốt và dân phòng đến từng nhà tuyên truyền thuyết phục, nêu rõ chủ trương của TP, các hộ kinh doanh ở mặt phố không lấn chiếm lòng lề đường, không kinh doanh trái phép.

“Trước mắt, phải tuyên truyền nhắc nhở đến từng gia đình. Sau đó, đi kiểm tra việc thực hiện tự tháo dỡ của những hộ vi phạm, cuối cùng chúng ta mới cưỡng chế, vi phạm. Các đồng chí làm kiên trì, không ồn ào, bài bản”- ông Chung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết nhiều hộ gia đình hiện nay kêu ca nếu dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sẽ bị mất công ăn việc làm, không có thu nhập. “ Nhưng nếu cứ để tình trạnh ùn tắc giao thông, nhếch nhác bẩn thỉu như hiện nay, cái lớn hơn cả là mất đi văn hóa của TP văn minh, điều mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng. Không phải vì mấy người bán hàng rong, hàng ăn để thành phố nhếch nhác, thiếu văn minh như vậy được”- ông Chung nhấn mạnh.

Nguyễn Hưởng