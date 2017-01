Phi công bị chiếu đèn công suất lớn khi hạ cánh xuống Nội Bài

09/01/2017 15:43

Nguồn tin từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết hiện tượng phi công bị chiếu đèn từ dưới mặt đất lại tái diễn, nhưng không phải tia laser mà là đèn công suất lớn.

Cụ thể, đêm 16-12-2016, chuyến bay mang số hiệu VN266 của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Hà Nội khi hạ cánh tà, chuẩn bị vào khu vực tiếp cận hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, phi công bất ngờ thấy một nguồn sáng mạnh từ dưới đất lên trời và cắt ngang qua buồng lái. Khi đó, máy bay đang ở cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 10 km, hướng Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

Sau khi hạ cánh, tổ lái VN266 đã báo cáo lên Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia và Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố TP Hà Nội để đơn vị có trách nhiệm thực hiện rà soát, làm rõ nguồn sáng phát ra gây cản trở hoạt động tác nghiệp của phi công và uy hiếp an toàn bay. Trong báo cáo, tổ lái cho rằng đó không phải tia laser mà là tia sáng mạnh của đèn công suất lớn được chiếu từ dưới đất lên trời.

Tình trạng phi công bị chiếu tia laser khi hạ cánh rộ lên vào năm 2015-2016, nhiều nhất ở sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất và một số sân bay miền Trung. Việc chiếu tia laser vào buồng lái máy bay gây chói mắt, hạn chế tầm nhìn và có nguy cơ uy hiếp an toàn bay. Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chức năng, tháng 6-2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về việc đảm bảo an toàn hoạt động bay sau khi xảy ra hiện tượng dùng đèn chiếu tia laser vào máy bay khi đang hạ cánh, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn hàng không.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Quốc phòng và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các tỉnh, TP Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa... chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với các đơn vị của ngành hàng không như cảng vụ hàng không, cảng hàng không, đài kiểm soát không lưu chủ động phát hiện, phòng ngừa ngăn chặn không để vụ việc tái diễn; đồng thời xác định các khu vực trọng điểm liên quan trục đường cất hạ cánh của máy bay để có kế hoạch tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi sử dụng đèn chiếu laser vào máy bay uy hiếp an toàn hoạt động bay. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương liên quan khẩn trương điều tra làm rõ động cơ, mục đích, đối tượng thực hiện các vụ việc chiếu laser vào máy bay đã xảy ra từ tháng 2-2016, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Công an các địa phương triển khai các biện pháp nắm tình hình, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa.

T.Hà