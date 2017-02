Sa thải giáo viên mầm non đánh trẻ thâm đùi

22/02/2017 10:56

Quyết định sa thải giáo viên đánh trẻ mầm non

Ngày 22-2, tin từ Trường mầm non Thanh Xuân Nam (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã ra quyết định sa thải đối với cô giáo Ngô Thị Thùy Linh, giáo viên dạy lớp mầm non 3 - người đã có hành vi dùng đũa đánh thâm đùi bé gái 3 tuổi.

Trong quyết định do ông Nguyễn Quốc Cương, Chủ tịch HĐQT trường mầm non Thanh Xuân Nam, ký nêu rõ cô giáo Linh bị sa thải do vi phạm Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, vi phạm nôi quy quy chế của nhà trường; vi phạm về quy định đạo đức nhà giáo; vi phạm điều 4 hợp đồng lao động.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều ngày 9-2, gia đình anh Phạm Tường Lâm (ngụ Khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương) đón con từ trường về nhà, khi bà nội đưa cháu đi tắm bé cứ khóc và kêu đau. Kiểm tra thì phát hiện trên 2 đùi của bé P. có nhiều vết thâm tím chạy dài.

Hình ảnh cháu bé bị cô giáo đánh thâm đùi

Gia đình đã đưa cháu tới trường yêu cầu lãnh đạo nhà trường làm rõ sự việc. Tại đây, cô giáo Ngô Thị Thùy Linh đã xác nhận có dùng đũa đánh vào đùi cháu P. “Khi đưa cháu P. đi vệ sinh nhưng cháu vùng vằng ra, đạp vào bụng. Do nóng giận tôi đã dùng đũa ăn cơm đánh vào đùi cháu 7 cái. Thấy cháu khóc to, tôi cởi quần thì phát hiện các vết đỏ nổi lên trên chân cháu nên dùng vòi nước xịt vào cho cháu đỡ đau”- cô Linh tường trình.

Tin-ảnh: Thanh Tuấn