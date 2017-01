Sau bữa ăn trưa với thịt cóc, hai vợ chồng tử vong

12/01/2017 15:27

Chiều ngày 12-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, vừa có hai người dân tử vong do ăn thịt cóc.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 11-1, ông Nguyễn Văn C. (SN 1960) cùng vợ là bà Nguyễn Thị D. (SN 1962, trú tại xóm Đông Thạch, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) làm thịt cóc để ăn. Sau khi ăn thịt cóc, ông C. bất tỉnh rồi tử vong ngay sau đó. Bà D đau đầu, nôn mửa được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu. Nhưng do bị ngộ độc quá nặng, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bà D. đã tử vong.

Ông Vương Quang Trung, Trưởng Phòng Y tế huyện Nghi Lộc, cho biếtcơ quan này đã nhận được thông tin về vụ việc, hiện đang chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện làm rõ vụ việc.

Đức Ngọc