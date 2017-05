Tá hỏa khi phát hiện hơn 300 cây cao su bị chặt phá

23/05/2017 10:54

Sáng 23-5, Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đang khẩn trương điều tra vụ chặt phá hàng trăm cây cao su trong vườn ông Phan Thanh Hải, ở thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, huyện miền núi Sông Hinh.

Nhiều cây cao su đã bị chặt hạ

Trước đó, ngày 22-5, ông Hải đến thăm vườn cao su thì tá hỏa khi phát hiện hàng trăm cây cao su bị chặt hạ, nghi do kẻ xấu phá hoại nên báo công an. Qua xác minh tại hiện trường, cơ quan công an xác định đã có 327 cây cao su có đường kính hơn 10cm bị đốn chặt, trong đó có hàng chục cây đã ngã đổ, lá đã héo.

Đây là vườn cao su hơn 5 năm tuổi trên diện tích 2 ha của ông Hải. Theo ông Hải, thiệt hại từ vụ phá hoại này lên đến hàng trăm triệu đồng. Đây là vụ phá hoại lớn nhất chưa từng xảy ra ở huyện Sông Hinh.

Nhiều cây cao su gốc lớn gần 20cm cũng bị đốn hạ

Huyện miền núi Sông Hinh là vùng trồng cây cao su trọng điểm của tỉnh Phú Yên với diện tích hơn 2.700ha. Thời gian gần đây, giá mủ cao su tăng trở lại, trung bình 13.000 đồng/kg.

