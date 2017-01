Tai nạn nghiêm trọng ở Ninh Thuận, ít nhất 3 người chết

17/01/2017 22:10

Thông tin từ phóng viên Lê Trường (Báo Người Lao Động) tại tỉnh Ninh Thuận cho biết vụ tai nạn xảy ra ở phía bắc TP Phan Rang - Tháp Chàm. Thông tin ban ban đầu cho biết vụ tai nạn xảy ra có liên đến 1 xe tải nhỏ. Cả 3 người chết đều trên xe tải này.

Tại tỉnh Ninh Thuận, phóng viên Lê Trường của Báo Người Lao Động, cho hay vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1, thuộc xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, khiến 3 người chết tại chỗ; 2 người bị thương nặng. Những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông này là người trong một gia đình.

Công an huyện Thuận Bắc cho hay chiếc xe tải biển số 60 C - 195.81 do Trần Hải Tiến (39 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Nam – Bắc, chở vợ tên Thạnh cùng 2 con nhỏ (bé Thảo 8 tuổi, bé Trâm 2 tuổi) và anh vợ là Nguyễn Chí Cường (38 tuổi). Khi đến địa bàn nói trên, chiếc xe đã lao xuống ruộng, lật ngửa. Hậu quả, vợ chồng anh Tiến và bé Thảo chết tại chỗ; anh Cường và bé Trâm bị đa chấn thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Các bác sĩ đang chăm sóc bé Trâm tại bệnh viên

Tại hiện trường, Công an Thuận Bắc ghi nhận một vệt thắng xe dài khoảng 20m, in hằn trên đường.

Tại bệnh viện, anh Cường khai với cơ quan điều tra rằng chiếc xe bị tai nạn vì khi lưu thông phải tránh một chiếc xe máy cùng chiều chạy ẩu.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các cơ quan hữu trách đến bệnh viện thăm hỏi người bị thương và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Thông tin tiếp theo của vụ tai nạn, phóng viên Lê Trường của Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật

Lê Trường