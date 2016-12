Tết dương lịch thời tiết cả nước sẽ thế nào?

30/12/2016 17:58

Trong dịp nghỉ tết dương lịch, khu vực miền Bắc sẽ ít mưa nhưng trời sẽ rét, có nơi rét đậm - Ảnh: Văn Duẩn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn trung ương, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, đối với khu vực Bắc Bộ, ngày 31-12-2016, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày 1 đến 2-1-2017 trời có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi và vùng núi cao 12-15 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Trời rét.

Riêng khu vực Thủ đô Hà Nội, ngày 31-12-2016, không mưa, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Trời rét. Từ ngày 1 đến 2-1-2017, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C. Trời rét.

Ở khu vực Trung bộ, ngày 31-12-2016, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình không mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C; trời rét. Khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa, riêng Thừa Thiên-Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Ngày 1 đến 2-1-2017, khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 24-27 độ C. Khu vực Bình Định đến Bình Thuận có mưa và mưa rào rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 31-12-2016 đến ngày 2-1-2017, trời có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 18-21 độ C, ở Nam Bộ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 24-27 độ C, ở Nam Bộ 29-32 độ C.

Văn Duẩn