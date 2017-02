Thu hồi thẻ của nhà báo gửi văn bản cho ông Đoàn Ngọc Hải

27/02/2017 18:24

Quyết định nêu rõ, thu hồi thẻ nhà báo của ông Trần Thanh Thắng được cấp tại báo Đời sống & Pháp luật vì ông Thắng đã bị xử lý kỷ luật cách chức Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam của báo này. Báo Đời sống & Pháp luật có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Trần Thanh Thắng nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 10-3-2017.

Trước đó, ngày 25-2, Tổng Biên tập báo Đời sống & Pháp luật đã ra quyết định kỷ luật cách chức phó trưởng đại diện cơ quan phía Nam đối với ông Trần Thanh Thắng vì ban hành văn bản vi phạm quy chế tòa soạn. Vi phạm dẫn đến bị kỷ luật của ông Thắng liên quan đến việc ngày 15-2, ông Thắng - phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam của báo Đời sống & Pháp luật - gửi công văn đến ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM - để đặt lịch làm việc "về một số vấn đề bạn đọc phản ánh liên quan đến chiếc điện thoại di động và đồng hồ đeo tay ông Hải đang sử dụng".

Theo thông báo của báo Đời sống & Pháp luật, lý do ông Thắng bị cách chức do "đã vi phạm nghiêm trọng quy chế của tòa soạn". Báo này cho hay, công văn gửi các cơ quan, tổ chức trưởng văn phòng đại diện trực tiếp ký sau khi xin ý kiến được Ban biên tập thẩm duyệt. Trường hợp này, ông Thắng tự ý ký, đóng dấu gửi công văn đến ông Đoàn Ngọc Hải trong thời gian trưởng văn phòng đại diện vắng mặt do nghỉ phép. Thêm vào đó, công văn do ông Trần Thanh Thắng tự gửi tới ông Đoàn Ngọc Hải có nội dung lủng củng, thể thức trái với quy định pháp luật hiện hành.

