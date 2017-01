Thủ tướng: Không quản được người nghiện, lãnh đạo địa phương chịu trách nhiệm

29/01/2017 19:53

Người nghiện ma tuý bỏ trốn khỏi một trung tâm cai nghiện của tỉnh Đồng Nai - Ảnh: Xuân Hoàng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có văn chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy.

Thủ tướng yêu cầu xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, không được lơ là của các cấp ủy đảng, chính quyền; huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại, Thủ tướng yêu cầu trong mọi tình huống phải bảo đảm đủ kinh phí cho công tác cai nghiện ma túy, tăng cường huy động các nguồn lực của trung ương, địa phương, xã hội.

Các bộ, ngành trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải chỉ đạo ban hành ngay các văn bản hướng dẫn; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan với lực lượng chức năng.

"Xác định trách nhiệm rõ ràng, nơi nào làm chưa tốt thì người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, cấp ủy đảng phải chịu trách nhiệm. Địa phương nào để tội phạm ma túy lộng hành, để số người nghiện ma túy tăng, tiếp nhận và quản lý học viện cai nghiện không tốt thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm"- văn bản chỉ đạo của Thủ tướng nêu rõ.

Về kinh phí, Thủ tướng yêu cầu trong mọi tình huống phải bảo đảm đủ kinh phí cho công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy để bảo đảm an ninh, trật tự an toàn, ổn định xã hội, môi trường đầu tư và cuộc sống an lành cho nhân dân. Bên cạnh đó dành ưu tiên đặc biệt cho các lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trong đó có lực lượng biên phòng, hải quan, văn hóa; vận động tối đa nguồn tài trợ của quốc tế cũng như huy động các nguồn lực của trung ương, địa phương, xã hội.

Thủ tướng lưu ý phải tích cực triển khai Chương trình Methadone bảo đảm thuận tiện cho người dùng, đồng thời tập trung nghiên cứu và đưa vào sử dụng các bài thuốc, loại thuốc cắt cơn, điều trị do Việt Nam sản xuất.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy kết hợp với phòng chống mại dâm và HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền và định hướng dư luận.

Bảo Trân