Tơ lụa đẹp nhất Châu Á hội ngộ tại Festival tơ lụa Hội An 2017

12/06/2017 11:22

Sáng 12-6, Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam-Thế giới 2017 đã khai mạc rộn rã tại Làng lụa Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) với sự tham dự của 7 nước Châu Á và 12 làng nghề tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam.



Nghi thức khai mạc

Phát biểu mở đầu Festival, ông Lê Thái Vũ-Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tơ lụa Quảng Nam cho biết đây là lần thứ ba, Làng lụa Hội An tổ chức Festival nhằm tôn vinh văn hóa nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống, kết nối giao lưu, mở đầu ra cho thị trường tơ lụa Việt Nam, từng bước đưa các đơn vị sản xuất tơ lụa đến với các tổ chức và thị trường quốc tế.

Sôi nổi trao đổi, giao lưu các làng tơ tằm

Festival Tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam-Châu Á 2017 vinh dự đón ông Fei Jiagmin-Tổng Thư ký Hiệp hội tơ lụa thế giới, ông Dilip Barooah-Chủ tịch Hiệp hội tơ lụa Châu Á và nhiều đại diện các ngành tơ lụa Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Tây Ban Nha. Về phía VN, gần như tất cả các địa phương, doanh nghiệp hoạt động trong ngành tơ lụa nhiều năm đều có mặt như Làng lụa Nha Xá, Vạn Phúc, Nam Cao ở đồng bằng Bắc bộ. Các làng nghề ở Tân Châu, An Giang, Chăm Ninh Thuận, thổ cẩm Cơ tu Quảng Nam…

Trình diễn ươm tơ

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã tham gia lễ dâng hương Bà Chúa Tằm tang và ra mắt BCH hiệp hội tơ lụa VN. Khu trưng bày sản phẩm tơ lụa với các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm từ đại biểu các nước, từ các cơ sở lụa tơ tằm, thổ cẩm VN. Đặc biệt, hình thức trình diễn quy trình ươm tơ dệt lụa truyền thống của làng dệt đũi Nam Cao, Thái Bình, đồng bào Thái (Nghệ An), đồng bào Chăm (Ninh Thuận), đồng bào Cơ tu (Quảng Nam), Khơ me (An Giang) thu hút đông đảo người xem dự khán.

Trưng bày sản phẩm

Kéo dài đến hết ngày 13-6, sẽ có hội thảo về "Tơ lụa trong đời sống hiện đại", các chương trình "Phục dựng con đường tơ lụa" và thời trang "Đêm lụa Phương Đông" do nhà thiết kế Minh Hạnh thiết kế, tổ chức biểu diễn thời trang.

V. Hai