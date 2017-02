Tour “chui” đưa khách vào chỗ chết

23/02/2017 22:50

Trưa 23-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân tử vong tại thác Hang Cọp (xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Vụ việc một lần nữa lên tiếng cảnh báo về loại hình du lịch mạo hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro đang diễn ra rầm rộ ở tỉnh Lâm Đồng.

Bất chấp cảnh báo

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng, khoảng 8 giờ cùng ngày, Công ty Du lịch nội địa Gold Dream (Giấc Mơ Vàng) - TP Đà Lạt đưa một đoàn khách gồm 8 người nước ngoài và 2 hướng dẫn viên (HDV) người Việt thực hiện tour du lịch tại thác Hang Cọp. Tại đây, các HDV cùng du khách chơi trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác.

Hiện trường vụ tai nạn là thác sâu, nước chảy mạnh

Đến khoảng 9 giờ, du khách Cwiakala Rafal (33 tuổi, quốc tịch Ba Lan) cùng HDV người Việt Nam tên là Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi; ngụ xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đu dây qua thác nhưng cả 2 người không may bị tuột dây rơi xuống thác, tử vong.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 nạn nhân tử nạn ở thác Hang Cọp

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Do nước chảy xiết nên đến 12 giờ 30 phút, thi thể 2 nạn nhân mới được vớt lên.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Giấc Mơ Vàng được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 25-2-2016; đại diện pháp luật là ông Đỗ Tuấn, giám đốc. Công ty này được phép kinh doanh lữ hành đối với khách Việt Nam. Tuy nhiên, trong danh sách đăng ký tour với Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng (theo Văn bản số 625/VH-TTDL-NVDL ngày 2-8-2016), công ty không có chương trình du lịch mạo hiểm, không có chức năng tiếp nhận, hướng dẫn cho khách quốc tế.

Đáng chú ý là qua kiểm tra của Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, không có tên 2 HDV Nguyễn Quốc Khánh và Cao Minh Quang. Hai người này chưa được cấp thẻ HDV du lịch.

Lén lút kinh doanh

Thác Hang Cọp cao khoảng 20 m, địa hình khá hiểm trở. Từ năm 2006, Công ty CP Én Việt Lâm Đồng đưa khu du lịch thác Hang Cọp vào khai thác. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, khu du lịch này đóng cửa, ngừng đón khách tham quan để đầu tư nâng cấp. Nhằm cảnh báo du khách, tại đây có gắn biển: “Cấm du khách nước ngoài chơi trò mạo hiểm tại thác Hang Cọp”.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chánh Thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, cho biết trước đây, sở đã có văn bản cấm các công ty du lịch đưa khách vào thác Hang Cọp. Sau khi sự việc xảy ra, sở tiếp tục có văn bản chỉ đạo các công ty thực hiện nghiêm quy định, không được lén lút đưa du khách vào đây.

Dù vậy, thời gian qua, một số công ty du lịch đã lén lút đưa khách vào nơi nguy hiểm. Bằng chứng là dù khu du lịch thác Hang Cọp đang bỏ hoang nhưng tại đây vẫn có người gác cổng, thu tiền tham quan 10.000 đồng/khách.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc tổ chức tour du lịch mạo hiểm gây hậu quả nghiêm trọng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Không phép vẫn tổ chức Lâm Đồng được biết đến với những thác nước vô cùng đẹp và hùng vĩ nên việc phát triển ngành du lịch mạo hiểm đã diễn ra rầm rộ trong những năm gần đây. Loại hình du lịch này chủ yếu thu hút du khách đến từ các nước như Pháp, Mỹ, Nga, Phần Lan, Hà Lan… Tuy nhiên, theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, vì ham lợi nhuận, nhiều công ty du lịch dù không được phép vẫn tổ chức tour tham quan, du lịch mạo hiểm, nhất là đu dây vượt thác cho người nước ngoài, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Cách đây gần 1 năm, chiều 26-2-2016, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng xảy ra tại thác Datanla (TP Đà Lạt) làm chết 3 du khách nước ngoài khi tham gia trò chơi nguy hiểm đu dây vượt thác.

Bài và ảnh: ĐÌNH THI