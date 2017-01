TP HCM sẽ còn mưa trái mùa trong vài ngày tới

07/01/2017 16:06

Cơn mưa trái mùa đổ xuống trên diện rộng tại TP HCM trưa 7-1 cũng do bị ảnh hưởng bởi hiện tượng trên. Mưa tuy không lớn nhưng đổ xuống bất thường khiến nhiều người đi đường bị ướt nhẹp do không chuẩn bị áo mưa trước đó. Một số nút giao thông, gầm các cây cầu cũng bị ùn ứ do nhiều người ghé vào trú mưa.

Tuy nhiên, mưa chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và cũng làm thời tiết đỡ oi bức hơn sau những ngày nắng nóng.

“Thấy trời u ám nhưng tôi không nghĩ sẽ có mưa. Tuy bị ướt nhưng vẫn thấy dễ chịu vì nhờ có mưa mà không khí đỡ ngột ngạt” - chị Nguyễn Kỳ Trân (ngụ quận Bình Thạnh) nói.

Mưa trái mùa đổ xuống TP HCM trưa 7-1

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho rằng thời tiết và khí hậu tại khu vực Nam Bộ đang có điểm bất thường là sự gia tăng hoạt động của những rãnh áp thấp nhỏ bị nhiễu động.

Theo bà Lan, do rãnh áp thấp hình thành gần xích đạo nên phát triển mạnh và gây mưa. Mặc dù cường độ của rãnh áp thấp hiện tại không mạnh như bão hay áp thấp nhiệt đới nhưng có khả năng tồn tại lâu ngày và có thể cho mưa vào những ngày tới. “Hiểu đơn giản là khi gió trên cao hoạt động mạnh sẽ kéo các đám mây lại gần nhau khiến mây dông phát triển và gây mưa” - Thạc sĩ Xuân Lan cho biết.

Cũng theo bà Lan, trong những ngày tới, gió mùa đông bắc chưa mạnh khiến các nhiễu động còn tồn tại và có thể sẽ gây mưa nhỏ ở TP HCM cùng một số tỉnh Nam Bộ. Đồng thời, nhiệt độ sẽ giảm từ 1 – 2 độ C so với hiện tại, dự báo từ thứ 4 tuần sau (11-1).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đêm 7-1 và trưa đến chiều 8-1, TP HCM dự báo sẽ có mưa và nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ C, cao nhất từ 32 đến 33 độ C nên người dân cần chuẩn bị các đồ dùng cần thiết trước khi ra đường.

Tin-ảnh: G.Minh