Vết máu tố tài xế biển xanh tông chết người rồi bỏ trốn

06/03/2017 20:06

Chiều 6-3, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Tấn Lộc (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại TP HCM, tạm trú huyện Núi Thành) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Công an huyện Núi Thành độc lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Lộc

Theo điều tra, chiều 6-12-2016, Lộc điều khiển ô tô biển xanh 92M –000.51 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành) ra Trung tâm Đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam để kiểm định xe.

Khi lưu thông trên Quốc lộ 1 đến thôn Thuận An (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành), xe Lộc điều khiển tông vào xe đạp do ông Mai Ngọc Vân (59 tuổi, ngụ thôn Vĩnh An, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) điều khiển cùng chiều. Sau va chạm, ông Vân ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Điều đáng nói, sau tai nạn, tài xế Lộc không dừng xe xuống hỗ trợ nạn nhân mà lái xe bỏ chạy.

Rất may, một số người dân phát hiện sự việc đã chạy theo ghi lại biển số xe của Lộc cung cấp cho công an. Từ manh mối này, công an đã mời Lộc đến làm việc nhưng tài xế này không chịu nhận.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Vân tử vong

Tuy nhiên, Công an huyện Núi Thành đã thu giữ được mẫu máu dính trên xe ô tô 92M–000.51 do Lộc điều khiển và mẫu máu này được xác định chính là máu của ông Vân. Với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Lộc đã phải thừa nhận chính bản thân mình đã lái xe tông chết người rồi bỏ trốn.

Được biết, Lộc từng có một tiền án về tội về tội “Cướp tài sản”, bị tuyên phạt 12 tháng tù treo.

Tin-ảnh: Tr.Thường