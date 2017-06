Vợ ly hôn sinh con thứ 4, Chi cục trưởng xin từ chức

14/06/2017 18:24

Chi cục An toàn thực phẩm, nơi ông Trang công tác thời điểm từ chức

Ngày 14-6, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An xác nhận ông Chu Trọng Trang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã có đơn gửi về Sở và cơ quan chức năng xin thôi giữ chức vụ Chi Cục trưởng.



Trước đó, dư luận xôn xao về việc ông Chu Trọng Trang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An, sinh con thứ 4.

Liên quan đến vụ việc trên, trong báo cáo với Sở Y tế, ông Trang cho biết đã ly hôn với vợ và thời điểm ly hôn thì ông chỉ có 2 con chung với vợ. Tuy nhiên, dư luận sau đó lại đặt ra nghi vấn vì ông Trang vẫn chung sống với vợ và vợ ông tiếp tục có con chung thứ 3, rồi thứ 4.

Sở Nội vụ Nghệ An sau đó cũng đã vào cuộc và yêu cầu ông Trang báo cáo giải trình, tự chủ động kiểm điểm về sự việc, đồng thời sẽ làm rõ vụ ly hôn của ông Trang với vợ là thật hay giả và xem đó có phải là con của ông hay không.

Được biết, từ năm 2005 đến tháng 4-2017, ông Trang giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An. Ngày 28-4-2017, ông Trang được UBND tỉnh Nghệ An điều động, bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An.

Tin-ảnh: Hải Vũ-Hưng Dũng