Xe khách liên tiếp bốc cháy trên đường

08/02/2017 22:30

Chiều 8-2, ông Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - cho biết vẫn chưa thể liên lạc được với tài xế cũng như chủ chiếc xe khách bị cháy khi đang chạy trên đường.

Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, Công an huyện Phước Sơn nhận được tin báo có vụ cháy xe khách giường nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn). Do từ trung tâm huyện đến hiện trường khá xa nên khi cơ quan chức năng đến nơi thì chiếc xe đã trơ khung. Điều đáng nói là tại hiện trường, lực lượng công an không thấy tài xế, chủ xe cũng như hành khách nên vẫn chưa rõ thông tin cụ thể về vụ việc. Cách đây chưa lâu, vào ngày 3-2, một xe khách giường nằm 42 chỗ đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn) cũng cháy trơ khung.

Chiếc xe khách cháy trơ khung trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương vào ngày 8-2 Ảnh: Minh Sơn

Trưa 8-2, Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã khám nghiệm hiện trường vụ xe khách 16 chỗ, do tài xế Trần Ngọc Tâm (SN 1976; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển, bị cháy rụi trên đường cao tốc

TP HCM - Trung Lương vào lúc 10 giờ cùng ngày. Chiếc xe trên đang chở 14 hành khách từ Tiền Giang về

TP HCM, đến Km 47 thì tài xế phát hiện cháy nên tấp vào lề mở cửa cho hành khách thoát ra. Cảnh sát đã điều một xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa nhưng chiếc xe đã cháy rụi.

Một vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người cũng vừa xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua đèo Cù Mông (xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) vào sáng 8-2. Theo thông tin ban đầu, xe tải do ông Phan Thế Vũ (47 tuổi; ngụ quận 2, TP HCM) điều khiển trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam đến đoạn qua đèo Cù Mông thì va chạm với xe đầu kéo do anh Nguyễn Hoài Phương (30 tuổi; ngụ phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển đang chạy cùng chiều ở phía trước. Sau cú tông mạnh, cabin xe tải bốc cháy. Tài xế Vũ và ông Phan Trần Hùng (45 tuổi; ngụ quận 12, TP HCM) cùng ngồi trên xe tải chết tại chỗ.

Tr.Thường - H.Ánh - M.Sơn