Xe Phương Trang lại gây tai nạn chết người

14/02/2017 15:55

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 22 giờ 30 phút đêm 13-2, trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BKS: 51B - 390.92 (chưa rõ danh tính tài xế) của hãng xe Phương Trang lưu thông theo hướng từ TP HCM đi TP Đà Lạt. Khi đến địa điểm trên, xe khách này bất ngờ lấn qua phần đường bên trái rồi tông trực diện vào xe máy mang BKS: 49H1 - 122.12 do anh Đặng Trường An (26 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) điều khiển đang chạy theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh hất văng xe máy lên lề đường biến dạng hoàn toàn, còn anh An tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh An tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng hoàn toàn.

Trước đó 3 ngày (vào ngày 11-2), trên Quốc lộ 20 (đoan qua chốt đèn giao thông Ngã 3 Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt Phương Trang và xe máy. Vụ tai nạn này đã khiến 2 mẹ con đi xe máy tử vong sau khi được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu. Hai nạn nhân của vụ tai nạn thương tâm là anh Nguyễn Minh Tấn (46 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Thái (75 tuổi, mẹ anh Tấn) cùng ngụ tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc.

Đình Thi