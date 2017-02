Xóa chỗ này, chỗ khác mọc lên!

12/02/2017 23:00

Theo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn - đơn vị quản lý tuyến đường sắt từ TP HCM đến tỉnh Bình Thuận - nhiều năm nay, công ty đã tích cực phối hợp với các địa phương rà soát những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao để tìm biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhiều vị trí lối đi dân sinh khi các lực lượng đang tiến hành xóa bỏ hoặc thu hẹp thì bị người dân ngăn cản khiến việc thực hiện gặp khó khăn. Thậm chí, một số lối đi đã được tổ chức rào xong nhưng người dân lại bất chấp quy định, dùng máy cày đến nhổ bỏ và tái lập như cũ.

Thực tế, tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 89,1 km. Ngoài 57 vị trí giao cắt với đường bộ hợp pháp, có tới 66 lối đi dân sinh tự phát; chưa kể nhiều vị trí người dân tự ý tháo hành lang để mở lối đi.

Còn ở tỉnh Bình Thuận, bên cạnh 17 đường ngang hợp pháp có 89 lối đi dân sinh tự phát. Tại tỉnh Bình Dương, cùng với 10 đường ngang hợp pháp cũng có 6 lối đi do người dân tự tạo ra với kết cấu mặt đường không bảo đảm an toàn. Việc xóa bỏ hoặc thu hẹp những lối đi dân sinh đã thực hiện nhiều lần nhưng vẫn gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Đảng, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, cho biết toàn tuyến đường sắt do đơn vị quản lý có tất cả 63 điểm có gác chắn và trách nhiệm hoàn toàn thuộc ngành đường sắt. Đối với những lối đi dân sinh, trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương. Ông Đảng thừa nhận thời gian qua, dù ngành đường sắt đã phối hợp với các địa phương xóa bỏ nhiều lối đi tự phát nhưng dẹp xong chỗ này thì chỗ khác lại mọc lên.

Đáng nói không kém là ngoài nguy cơ mất an toàn giao thông ở những lối đi tự phát thì tại nhiều khu vực đường ngang hợp pháp, dù đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn nhưng ý thức tham gia giao thông của người dân lại rất kém. Phổ biến của tình trạng này là việc nhiều người cố tình vi phạm hành lang an toàn đường sắt; các phương tiện dừng, chờ ở những đoạn đường ngang không đúng quy định…

Ngành đường sắt và các địa phương đang quyết liệt triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Ông Đảng cho rằng để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, ngoài nỗ lực, trách nhiệm của ngành chức năng, chính quyền các địa phương thì việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức tuân phủ pháp luật cho người dân rất quan trọng.

GIA MINH