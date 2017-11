15 giờ vượt sóng gió cứu 9 ngư dân gặp nạn trên biển

22/11/2017 13:13

Sáng 22-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam – Bộ GTVT) đã cứu nạn thành công tàu cá QB- 928.36 TS cùng 9 ngư dân đưa về cảng biển Hòn La (Quảng Bình) an toàn để chăm sóc sức khỏe.



Tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp nạn trên Vịnh Bắc Bộ

Theo thông tin ban đầu, đêm 20-11, khi đang đánh bắt trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ (đường biên giới quốc gia trên biển), tàu cá QB - 92836 TS cùng 9 ngư dân bất ngờ bị mất bánh lái, không may gặp phải sóng to gió lớn, tàu nổi lênh đênh trên biển khiến ngư dân hoảng loạn.

Clip tàu cá ngư dân gặp nạn trên đường vào bờ

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức triển khai các biện pháp cứu nạn. Qua xác minh, tàu bị nạn nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mùa tăng cường, gió đông bắc cấp 8, biển động dữ dội kèm mưa dông và lốc xoáy. Nhận thấy tính mạng 9 ngư dân bị đe dọa, Trung tâm đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411 khẩn trương lên đường đi cứu nạn khẩn cấp 9 ngư dân tàu cá QB – 928.36 TS.

Lai dắt tàu cá vào bờ an toàn

Sau hơn 15 giờ vượt qua sóng gió nguy hiểm, tìm kiếm giữa biển khơi, vào lúc 10 giờ 30 ngày 21-11, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận thành công tàu cá QB – 928.36 TS cùng 9 ngư dân được chuyển sang phòng y tế chuyên dụng trên tàu cứu nạn để chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã quyết định đưa toàn bộ ngư dân, tàu cá về bờ để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người bị nạn. Đến 8 giờ ngày 22-11, toàn bộ ngư dân, tàu cá bị nạn đã về đến Hòn La (Quảng Bình) an toàn trong niềm vui mừng tột cùng của người than, chính quyền địa phương.

Clip: Lai dắt tàu cá ngư dân gặp nạn trên đường vào bờ

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng với chính quyền địa phương đã chuyển lời động viên, thăm hỏi và trao quà của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đến những người gặp nạn.





M. Tuấn