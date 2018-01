Ban ATGT tỉnh đề nghị tạm dừng thu phí BOT cầu Đồng Nai

15/01/2018 16:14

Văn bản của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai do Chánh Văn phòng Ban ATGT Nguyễn Bôn ký gửi Cục Quản lý đường bộ IV, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai (DNC), Giám đốc Ban Quản lý dự án cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu - có nội dung nhấn mạnh về việc phải thực hiện nghiêm túc công tác duy tu, sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại nút giao ngã tư Vũng Tàu, cầu An Hảo.



Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cho rằng từ khi dự án cầu Đồng Nai đưa vào hoạt động (cuối năm 2009), việc thực hiện công tác duy tu, bão dưỡng mặt đường, sửa chữa các khuyết tật, vị trí hư hỏng thuộc phạm vi dự án, đặc biệt là khu vực nút giao thông ngã tư Vũng Tàu hết sức chậm trễ. Ban ATGT tỉnh Đồng Nai xác định công tác bảo dưỡng, duy tu tại công trình dự án của nhà đầu tư là DNC là "không nghiêm túc".

Một góc trạm thu phí dự án BOT cầu Đồng Nai

"Thời gian qua, dù UBND tỉnh Đồng Nai, Sở GTVT, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông đã có nhiều văn bản yêu cầu khắc phục các điểm hư hỏng ở mặt đường, hầm chui nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình không thực hiện. Nhiều đoạn làn đường rất nhỏ hẹp (khoảng 2m) tại đoạn đường cong hư hỏng nặng từ lâu, trong khi mật độ xe lớn gây mất an toàn dẫn đến nhiều vụ tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vẫn không được khắc phục dẫn đến bức xúc trong nhân dân…", văn bản nêu.

Đặc biệt, trong văn bản đề nghị xử lý còn nhấn mạnh, từ thời điểm công trình hầm chui ngã tư Vũng Tàu vào sử dụng (tháng 10-2016) đến nay, việc phân luồng giao thông bất hợp lý dẫn đến hàng loạt vụ TNGT nghiêm trọng.

"Bên cạnh đó, thời điểm kiểm tra gần đây, cho thấy công tác duy tu, sửa chữa và vệ sinh mặt đường tại khu vực nút giao ngã tư Vũng Tàu hầu như không được thực hiện. Tại cầu An Hảo, hệ thống chiếu sáng trên cầu và hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, ban an toàn giao thông và cả công an đã nhắc nhở, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục ngay nhưng vẫn không được thực hiện", văn bản ghi rõ.

Ban ATGT tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh rằng tình trạng nêu trên cho thấy sự coi thường yêu cầu chính đáng về an toàn giao thông của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cũng như coi thường tính mạng người tham gia giao thông của đơn vị BOT, đơn vị quản lý dự án.

Theo đó, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đề nghị DNC nghiêm túc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa mặt đường thuộc phạm vi dự án; khẩn trương khắc phục hệ thống đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng và vệ sinh mặt đường tại khu vực cầu An Hảo.

Ban ATGT đề nghị Cục Quản lý đường bộ IV xem xét việc thực hiện trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực ngã tư Vũng Tàu và các công trình liên quan, kiến nghị Tổng Cục Đường bộ chỉ đạo dừng việc thu phí tại Trạm thu phí ngã tư Vũng Tàu cho đến khi nhà đầu tư thực hiện khắc phục xong những tồn tại nêu trên.

Ngoài ra, cũng tại văn bản đề nghị dừng thu phí nói trên, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai còn đề nghị CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; rà soát lại tình trạng buông lỏng, để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thuộc phạm vi dự án. Đặc biệt, đề nghị tiến hành xử lý trách nhiệm hình sự đối với cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý công trình giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

XUÂN HOÀNG