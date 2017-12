Công an tỉnh điều tra lại vụ xe khách tông chết 2 cháu bé

08/12/2017 20:17

Ngày 8-12, Công an tỉnh Bình Dương chính thức thông tin về vụ Công thị xã Dĩ An (Bình Dương) không khởi tố tài xế xe khách không có bằng lái điều khiển xe tông chết 2 cháu bé, làm trọng thương 2 người khác.



Công an an tỉnh cho biết qua phản ánh của báo chí, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nắm lại hồ sơ vụ việc, báo cáo ban giám đốc.

Chị Chung và ảnh 2 đứa con gái thiệt mạng vì bị xe khách tông

Sau đó, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã chủ trì buổi họp cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Dĩ An, VKSND tỉnh và VKSND thị xã Dĩ An để nghe báo cáo kết quả vụ việc. Sau khi nghe báo cáo, góp ý kiến, liên ngành Cơ quan CSĐT, VKSND tỉnh thống nhất vụ tai nạn còn nhiều nội dung cần phải làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phân công Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, phối hợp Công an TX Dĩ An tiếp tục điều tra vụ tai nạn trên tinh thần công tâm, khách quan, chấp hành nghiêm pháp luật; tuyệt đối không bao che, bỏ lọt tội phạm đồng thời cũng không để làm oan người vô tội.

Vụ tai nạn khiến 4 người thương vong

Chiếc xe khách được xác định mất thắng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 13-2, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi; công nhân) chở con gái nhỏ (Nguyễn Thị Thanh Nga; 19 tháng tuổi) đi đón con gái lớn là cháu Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi; học lớp 4). Trên đường về, khi xe đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ một xe khách lao tới tông, làm 2 con chị tử vong tại chỗ. Chị Chung và 1 người đi đường khác bị thương tật hơn 50%.

Mặc dù tài xế xe khách không có bằng lái nhưng Công an thị xã Dĩ An thông báo cho chị Chung rằng vụ án đã kết thúc điều tra, công an sẽ không khởi tố vụ án vì vụ tai nạn này do xe khách "mất thắng" (yếu tố khách quan).

NHƯ PHÚ