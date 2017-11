Bão đổ bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Nam-Khánh Hòa

04/11/2017 08:26

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 12, tại Tuy Hòa (Phú Yên) có gió giật cấp 11, Ninh Hòa (Phú Yên) gió giật cấp 12, Nha Trang (Khánh Hòa) gió giật cấp 11.

Bão số 12 đổ bộ Khánh Hòa - Phú Yên - Ảnh: VNE

Vị trí tâm bão lúc 7 giờ ngày 4-11 tại 12,60N-109,20E; tâm bão đang ở trên đất liền ven biển các tỉnh Khánh Hòa-Phú Yên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/giờ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ đêm qua (tính đến 5 giờ sáng 4-11), các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã xảy ra mưa to đến rất to. Cảnh báo trong 6-12 giờ tới, ở khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 6-12 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh trên, đặc biệt ở các huyện:

- Quảng Nam: Hiên , Nam Giang, Quế Sơn, Phước Sơn, Trà My;

- Quảng Ngãi: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long;

- Bình Định: Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Phù Cát, Hoài Nhơn, Tuy Phước;

- Phú Yên: Tuy Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Cầu;

- Khánh Hòa: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Cam Ranh, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa;

Nguy cơ mất an toàn hồ chứa các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

D.Ngọc