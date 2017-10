Bất an với xe hết "đát" phục vụ du lịch

28/10/2017 05:57

Ngày 23-10, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Lâm Đồng cho biết đang yêu cầu các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã vận tải cam kết đổi mới phương tiện vận chuyển khách nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho du khách. Nếu DN nào không cam kết sẽ báo cáo UBND tỉnh để có hướng xử lý.



Nguy hiểm chực chờ

Động thái này được Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng đưa ra sau khi địa phương này liên tục xảy ra các vụ tai nạn từ xe phục vụ tại các khu du lịch. Sáng 13-10, tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, xe U-oát mang BKS: 49A - 079.14 (phục vụ trong Khu Du lịch Langbiang), thuộc HTX Vận tải huyện Lạc Dương, do tài xế Trương Văn Đức (24 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú thị trấn Lạc Dương) điều khiển chạy từ hướng TP Đà Lạt lên Khu Du lịch Langbiang, bất ngờ tông xe máy do chị Nguyễn Thị Phương Linh (32 tuổi, cán bộ Chi cục Thuế huyện Lạc Dương) điều khiển. Sau đó, chiếc xe U-oát tiếp tục lao lên lề, tông vào 2 bà cháu là Kră Jăn Sạo (51 tuổi) và Kră Jăn Drimmy (4 tháng tuổi, đều ngụ huyện Lạc Dương). Hậu quả, chị Linh chết tại chỗ, bà Sạo tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện do bị thương quá nặng.

Một vụ tai nạn do xe phục vụ du lịch gây ra hôm 13-10 tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương,tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, ngày 19-2-2016, một đoàn khách du lịch gồm 10 người thuê 2 chiếc xe của Khu Du lịch Langbiang để chở từ chân núi lên ngắm đỉnh Langbiang, huyện Lạc Dương. Khi lên đến đoạn dốc đá, xe U-oát BKS 49A-10561 do ông Nguyễn Kim Quang điều khiển chở 6 người bất ngờ hết xăng, phanh mất tác dụng. Chiếc xe bị tuột dốc, tài xế phải cho tông vào cây thông bên vách núi mới dừng lại được. Sự cố đã khiến nhóm du khách một phen hồn xiêu phách lạc.

Theo ghi nhận của phóng viên trong những ngày qua, tại khu du lịch C.L có nhiều chiếc xe Jeep 4 chỗ ngồi được cải hoán, không biển số hoặc biển số "ảo" ngoài tỉnh chở hàng chục khách du lịch chạy băng băng qua những dốc cao, suối sâu hết sức nguy hiểm. Anh Phạm Anh Minh (35 tuổi, khách du lịch đến từ TP HCM) chia sẻ: "Biết là không an toàn nhưng đã đi du lịch là phải chơi những trò chơi vượt dốc cao, suối sâu... có tính mạo hiểm mới vui".

Trong khi đó, người từng chứng kiến bạn gặp nạn trên những loại xe này như anh Nguyễn Văn Cường (du khách đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) phản đối: "Chúng tôi yêu cầu những người có trách nhiệm phải kiểm tra lại ngay dàn xe vận chuyển khách của những khu du lịch ở TP Đà Lạt, không thể coi thường mạng sống con người như vậy".

Rà soát toàn bộ

Anh H. (ngụ khu Thánh Mẫu, TP Đà Lạt) là một người chuyên mua bán xe cũ cho biết nhiều khu du lịch đã chọn mua những chiếc xe giá rẻ, gần hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn còn tem đăng kiểm, sau đó bỏ ra khoảng 20 - 30 triệu đồng dựng lại cho mới và bắt mắt. "Sử dụng một, hai lần đầu người ta còn đưa đi đăng kiểm, sau đó thì... cứ thế chạy thôi" - anh H. nói.

Theo quy định, xe hết niên hạn sử dụng sẽ bị thu hồi đăng ký, biển số, cấm lưu hành nhưng trên thực tế rất khó thực hiện. Tại tỉnh Lâm Đồng vẫn còn xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông, tập trung chủ yếu ở các điểm du lịch. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số đó có nhiều xe biển kiểm soát ở các tỉnh khác, khi gần hết hoặc đã hết niên hạn sử dụng, người chủ không tiêu hủy mà tìm cách bán lại cho người có nhu cầu với giá rẻ. Các xe này không làm các thủ tục pháp lý, không thay tên đổi chủ và phần lớn chỉ chạy trong các khu du lịch nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, thừa nhận: "Hầu hết các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sử dụng phương tiện vận chuyển hành khách (cả đường bộ và đường thủy) đã hết niên hạn sử dụng. Nhiều DN mua xe trôi nổi về sơn sửa lại nên không bảo đảm an toàn".

Cũng theo ông Hiệp, sau sự cố tại nạn chết người của xe phục vụ du lịch tại Khu Du lịch Langbiang, sở này đang chỉ đạo rà soát tất cả các loại phương tiện được phép hoạt động trong hạn sử dụng nhằm đánh giá lại chất lượng; đồng thời kiểm tra tour du lịch mà DN khai thác và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về đăng kiểm.

Tăng cường biển báo nơi nguy hiểm

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết sở này đang phối hợp với Thanh tra GTVT, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng giám sát việc vận chuyển du khách nhằm bảo đảm an ninh, an toàn. Hiện đã tạm thời đình chỉ tuyến đường vận chuyển du khách từ sân thác Prenn lên Đền Hùng đến khi đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ thiết kế và được cơ quan nhà nước thẩm định xác nhận an toàn trong vận chuyển khách. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu chủ đầu tư các khu điểm du lịch như: Làng Cù Lần, Langbiang, Trúc Lâm Viên, Thung lũng Tình yêu, Bidoup Núi Bà... tăng cường biển báo tại những nơi nguy hiểm và đầu tư công trình hỗ trợ giao thông.





Bài và ảnh: ĐÌNH THI