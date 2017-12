Bắt nghi can giết người chôn xác 7 năm dưới nền nhà

06/12/2017 12:58

Vào lúc 10 giờ ngày 6-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TP Đồng Hới đã bắt khẩn cấp và tạm giam đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986, trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) nghi can trong vụ giết người dấu xác dưới nền nhà làm xôn xao dư luận.



Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình

Theo hồ sơ ban đầu, Anh Lê Xuân Quang (trú tại TDP 13, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) đến thuê nhà trọ của ông Nguyễn Văn Luỳnh ở 48 đường Trường Chinh (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để kinh doanh giải khát. Lúc 17 giờ 30 phút ngày 3-12, anh Quang thuê nhân công tiến hành đào tu sửa nền nhà để kinh doanh giải khát, trong lúc đào nền nhà sâu xuống khoảng 30cm thì phát hiện một tử thi đã phân hủy.

Nhận được tin báo Công an TP Đồng Hới và Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các phòng, ban chức năng tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm và điều tra. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện, nạn nhân bị vỡ thành ngoài xương hốc mắt phải, vỡ xương sọ vùng thái dương.



Từ thi thể nạn nhân cộng với công tác điều tra cơ bản, Công an tỉnh Quảng Bình xác định đây là một vụ án mạng. Lực lượng trinh sát của Phòng PC45 đã được tung vào cuộc tiến hành thu thập thông tin, điều tra vụ án. Hàng loạt đối tượng nghi vấn được khoanh vùng, và sau 2 ngày tiến hành điều tra, Phòng PC45 - Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng để đấu tranh. Tại cơ quan Công an, bước đầu Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Nguyễn Mạnh Hùng ký vào lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Theo đó, vào khoảng đầu tháng 6-2010, qua người quen giới thiệu, Nguyễn Mạnh Hùng đã đến ở trọ cùng anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981), quê phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) ở số nhà 48 đường Trường Chinh, TP Đồng Hới để cùng ghi cá độ bóng đá. Trong thời gian ở cùng nhau, anh Dũng giao cho Hùng ghi tờ phơi những người đến cá độ bóng đá và cho Hùng hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được.

Khoảng thời gian vào cuối mùa bóng World cup 2010, số tiền Hùng nhận được là 7 triệu đồng nhưng Dũng không trả cho Hùng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, Dũng dùng tay đấm vào mặt Hùng sau đó bỏ vào nhà tắm gội đầu. Bức xúc vì bị Dũng đánh, Hùng đã dùng thanh song giường đâm vào đầu Dũng từ phía sau, sau đó dùng tay đè Dũng xuống nền nhà cho đến chết.



Sau khi gây án, đối tượng sang nhà hàng xóm mượn cuốc sắt về phòng, kéo giường ngủ ra và đào nền nhà phá bỏ lớp xi măng rồi chôn xác nạn nhân. Sau đó, Hùng mua 30 ngàn xi măng về trám lại để che đậy dấu vết và ở lại ngôi nhà 48 đường Trường Chinh khoảng 10 ngày rồi trả phòng trọ và bỏ đi nơi khác. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra làm rõ.







M. Tuấn