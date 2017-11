Bị phạt vì đánh nhau, Phó giám đốc Trung tâm chính trị kêu oan

02/11/2017 14:46

Theo ông Khoa, việc Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông về hành vi "đánh nhau" là hoàn toàn không đúng.

Trong đơn, ông Khoa trình bày khoảng 13 giờ 30 chiều 16-6, ông tới cơ quan làm việc thì một lúc sau nghe tiếng kêu cứu nên ông đi ra khỏi phòng làm việc tìm hiểu việc gì xảy ra. Lúc này, trước cửa phòng giám đốc, ông Lê Xuân Nhuận (Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc) và bà Nguyễn Thị Ngọc Tố (kế toán 1 trường học) đang giằng co với nhau. Ông vào can ngăn thì ông Nhuận quay sang đấm đá túi bụi, bóp cổ, xé áo và bẻ tay, khống chế ông. Do bị đau nên ông đã cắn vào vai ông Nhuận để thoát thân. Sau đó, bà Tố và ông Nhuận tiếp tục giằng co, ông vào ôm ông Nhuận để can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi Công an phường 1, TP Bảo Lộc đến và lập biên bản vụ việc.

"Không hiểu lý do gì tôi là người can ngăn lại trở thành người đánh nhau với ông Nhuận. Công an phường 1 đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Bảo Lộc để truy tố tôi trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, không đủ chứng cứ, ngày 1-9, Công an TP Bảo Lộc đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, tiếp đó ra quyết định xử phạt hành chính về tội "đánh nhau" đối với tôi là không thỏa đáng" - ông Khoa nói.

"Công an TP Bảo Lộc đã không xác định tôi là người đánh nhau với ông Nhuận. Vậy thì tôi đánh nhau với ai?" - ông Khoa bức xúc.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc, nơi xảy ra vụ ẩu đả.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 16-6, tại phòng làm việc của ông Lê Xuân Nhuận, ông Nhuận và bà Tố xảy ra giằng co và ẩu đả. Nghe tiếng bà Tố. kêu cứu, ông Lê Văn Khoa vào can ngăn thì cũng bị ông Nhuận quay sang đánh.

Theo tường trình của bà Tố., những ngày trước khi xảy ra ẩu đả, bà và chồng liên tục nhận được những tin nhắn từ số điện thoại 0928969xxx với những nội dung xúc phạm cá nhân bà.

Nghi ngờ ông Nhuận là tác giả các tin nhắn này, bà Tố. đến trước cổng trung tâm nhắn tin vào số điện thoại 0928969xxx và xác định người sử dụng số điện thoại này là ông Lê Xuân Nhuận. Bà Tố. tức giận lao vào giằng lấy điện thoại thì xảy ra vụ xô xát, đánh nhau.

Theo kết quả điều tra, ông Nhuận đã thừa nhận hành vi của mình và chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Hiện nay, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc, đang kiêm nhiệm chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Bảo Lộc

Đình Thi