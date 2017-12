BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp chưa giảm phí vì… vé in chưa kịp!

10/12/2017 11:45

Những ngày qua, nhiều tài xế lưu thông qua BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp tại Km2079+535 (thuộc dự án BOT mở rộng quốc lộ 1, đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp) tỏ ra bức xúc vì giá vé qua trạm BOT này vẫn như cũ chứ không giảm như chủ đầu tư và lãnh đạo Sở Giao thông vân tải (GTVT) TP Cần Thơ đã thông báo trước đó.

Giá vé qua BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vẫn chưa được giảm

Trả lời về vấn đề này, trưa 10-12, ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ – cho biết việc BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp chưa giảm giá vé là đúng. Lý do là vì in vé mới chưa kịp. "Mới xin chủ trương giảm vé từ Bộ GTVT. Do in vé mới chưa kịp nên khoảng từ một tuần lễ đến 10 ngày nữa, khi vé mới về thì sẽ bắt đầu giảm giá" – ông Dũng thông tin.

Theo lãnh đạo Sở GTVT TP Cần Thơ, khi nào vé mới in về thì sẽ chính thức giảm giá vé tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Trước đó, vào tối 7-12, Sở GTVT TP Cần Thơ, UBND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) cùng chủ đầu tư BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đã bất ngờ tổ chức buổi đối thoại với gần 30 doanh nghiệp để thông báo về việc giảm giá dịch vụ cho các phương tiện qua trạm BOT này. Theo đó, giảm từ 7-15% đối với tất cả các loại vé qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Đối với phương tiện vùng lân cận, phạm vi giảm giá thuộc 2 địa phương phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) sẽ giảm giá vé từ 30-35% và giảm 100% cho xe buýt.

Tin - ảnh: CÔNG TUẤN