Buôn thuốc lắc, 9X bỏ quên đời

12/12/2017 11:39

Ngày 12-12, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Thị Trinh (SN 1994; ngụ khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý".



Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Trinh

Theo hồ sơ, lúc 12 giờ ngày 28-11, Công an thị xã Điện Bàn bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ 179 (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), phát hiện tại phòng 201 do Mai Thị Trinh và Phạm Sỹ Đ. (SN 1991; ngụ phường Điện Ngọc) thuê có 2 gói ni lông chứa 69 viên thuốc lắc trong giỏ rác, 1 gói ma tuý đá dưới nệm giường ngủ.

Tại phòng 202 do Nguyễn Văn C. (SN 1991) và Lê Thị H. (SN 1997; cùng ngụ TP Đà Nẵng) thuê, công an phát hiện 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma tuý, trên người H. có một gói thuốc lắc đã được nghiền nát.

Qua kiểm tra, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý. 4 đối tượng khai cùng nhau sử dụng thuốc lắc tại một quán bar ở TP Đà Nẵng, sau đó đi hát karaoke rồi về thuê phòng nghỉ. Riêng 69 viên thuốc lắc các đối tượng nhất quyết không chịu khai nhận của mình.

Trinh đối mặt vòng lao lý khi tuổi đời còn trẻ

Đến chiều 29-11, qua đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Trinh thừa nhận toàn bộ số thuốc lắc trong phòng 201 là của mình.

Trinh khai mua số thuốc lắc trên của một đối tượng ở TP Đà Nẵng với số giá 20 triệu đồng, với mục đích về bán lại cho các đối tượng sử dụng tại các quán bar, karaoke ở các địa bàn như Điện Bàn, Duy Xuyên và TP Đà Nẵng với giá 400.000 đồng/viên.

Q.Vinh