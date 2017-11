Các lãnh đạo APEC dồn dập tới Đà Nẵng

08/11/2017 22:36





Đây là ngày Đà Nẵng đón nhiều lãnh đạo nhất trong số 21 nền kinh tế thành viên đến dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Đà Nẵng tối 8-11

Trong ngày 8-11, đoàn Papua New Guinea do nhà lãnh đạo Peter O’Neill dẫn đầu và đoàn Philippines do Tổng thống Rodrigo Duterte dẫn đầu đã lần lượt đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill sẽ mời lãnh đạo các nền kinh tế dự APEC 2018 diễn ra tại nước này. Trong khi đó, Tổng thống Duterte có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Những bài học liên kết kinh tế khu vực từ ASEAN" tại APEC CEO Summit ngày 9-11. Ngay sau Hội nghị Cấp cao APEC 2017, nhiều nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục bay đến Philippines để dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN (ngày 13-11) và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (ngày 14-11).

Trước đó, ông Tống Sở Du, đại diện của Đài Bắc - Trung Hoa, là trưởng đoàn lãnh đạo nền kinh tế APEC đầu tiên tới Đà Nẵng hôm 7-11.

H.Triều