Cảnh sát biển 3 nước bàn về xử lý thách thức an ninh biển

13/12/2017 13:44

Đại diện các đoàn chụp ảnh lưu niệm

47 đại biểu và chuyên gia thuộc lực lượng cảnh sát biển, thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia thuộc vùng Vịnh Thái Lan (Campuchia, Việt Nam, Thái Lan) và Philippines đã tham dự.

Diễn ra trong 3 ngày, Hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả hợp tác, đánh giá tình hình an ninh, trật tự vùng biển Vịnh Thái Lan; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả trong việc thực thi pháp luật trên biển, đồng thời tạo sự tin cậy, hiểu biết và đồng thuận giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia vùng Vịnh Thái Lan trong xử lý các thách thức hiện hữu đối với vấn đề an ninh biển đối với các quốc gia trong vùng Vịnh.

Hội nghị cũng sẽ xác định mục tiêu và lĩnh vực hợp tác chung giữa các quốc gia để đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biển trong khu vực. Hội nghị lần này còn tập trung thảo luận các vấn đề đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải, chia sẻ thông tin, thực thi pháp luật trên biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển và ngăn chặn đánh bắt cá trái phép. Bên cạnh đó, các đoàn đại biểu tham dự Hội nghị cũng sẽ có những phiên thảo luận song phương để thúc đẩy việc hợp tác.

Hội nghị được đánh giá là cơ hội tốt để các cơ quan có trách nhiệm ở các quốc gia vùng Vịnh Thái Lan trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về an ninh trên biển; tăng cường sự hợp tác, phát triển quan hệ song phương và tiểu khu vực trong việc bảo đảm an ninh, an toàn trên biển ở Vịnh Thái Lan.

D.Ngọc