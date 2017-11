Cầu siêu cho hàng ngàn người chết vì tai nạn giao thông

11/11/2017 12:23





Sáng 11-11, Ủy Ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2017 tại chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Khoảng 10 ngàn tăng ni phật tử, người dân ở Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai và các tỉnh lân cận đến tham dự. Trong đó, nhiều người có người thân thiệt mạng do tai nạn giao thông.

10 ngàn tăng ni phật tử tham gia cầu siêu cho nạn nhân thiệt mạng do TNGT (Giang Anh)

Đại lễ thu hút nhiều bạn trẻ tham dự (ảnh: Như Phú)

Tại lễ cầu siêu, ông Nguyễn Văn Thể, Phó Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia kiêm Bộ trưởng Bộ GTVT chia sẻ trong 10 tháng đầu năm 2017, người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam hơn 6.800 người và có đến 11.785 người bị thương tật vĩnh viễn. Phân tích, thống kê cho thấy nguyên chủ yếu của thảm họa này do lái xe sai phần đường, chạy quá tốc độ, chuyển hướng không quan sát, uống rượu bia...

10 tháng qua có hơn 6.800 người chết vì TNGT (ảnh: Như Phú)

Cầu siêu cho nạn nhân tử vong vì TNGT là hoạt động thường niên với mong muốn vong linh nạn nhân được siêu thoát (ảnh: Như Phú)

"Có những lái xe vi phạm mang đến cái chết bất ngờ, oan uổng cho những cụ già, trẻ nhỏ còn đang say giấc ngủ trong chính ngôi nhà mình. Đây thực sự là thảm họa dân tộc" – Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trăn trở. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sau TNGT là hàng ngàn trẻ em mất cha mẹ, hàng ngàn cụ già mất đi nơi nương tựa, hàng ngàn gia đình vỡ nát. Đói nghèo ập đến với hàng chục ngàn số phận.



Sau TNGT là hàng ngàn đứa trẻ bơ vơ (ảnh: Giang Anh)

Người chết đã chết nhưng để lại nỗi đau dai dẳng trong lòng người ở lại (ảnh: Giang Anh)

Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: "Di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn. Ảnh hưởng của TNGT rất lâu dài, thậm chí mãi mãi. Nhiều mảnh đời thương tâm sau TNGT là gánh nặng cho gia đình, xã hội".

Lãnh đạo Bộ GTVT tham gia phóng sinh (ảnh: Như Phú)

Vừa phóng sinh vừa nguyện cầu (ảnh: Như Phú)

Những chú chim mang thông điệp bình yên (ảnh: Như Phú)

Thông điệp của đại lễ lần này là "Tưởng nhớ người đi- vì người ở lại", không chỉ cầu nguyện cho những người đã mất mà còn cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa do TNGT gây ra. Việc này nhằm xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao nhận thức trong trong việc chấp hành các quy định về ATGT để có thể giảm thiểu tối đa những vụ tai nạn thương tâm.

Người thân của các nạn nhân làm lễ cầu siêu(ảnh: Như Phú)

Cũng qua sự kiện này, phía Ban Tổ chức mong muốn sẽ tạo được ý nghĩa nhân văn, thiết thực để cảnh báo toàn xã hội về TNGT. Đồng thời, hoạt động này cũng nhằm tưởng niệm và kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng đối với những mất mát mà các nạn nhân cùng gia đình đang phải chịu do TNGT gây ra.

Tại đại lễ, trong phút tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân, hàng trăm người chắp tay, cúi đầu tưởng nhớ, thương cảm đối với những người đã ra đi mãi mãi sau TNGT. Nhiều người cũng đồng cảm, sẻ chia với những mảnh đời đang lay lắt sống sau TNGT.

