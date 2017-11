Chủ tịch nước và Thủ tướng vào tận vùng lũ thăm người dân

07/11/2017 18:49

Chiều 7-11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến vùng rốn lũ huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để động viên, thăm hỏi người dân.



Báo cáo với Chủ tịch nước, ông Đặng Phú Hành, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết đợt lũ vừa qua cả huyện có 79/112 thôn bị ngập, đỉnh lũ chỉ kém lũ lịch sử năm 1999 khoảng 0,5m. Huyện Hòa Vang có hơn 10.743 nhà dân bị ngập do lũ và 316 hộ dân phải di dời cùng hàng chục ha hoa màu, tài sản của người dân bị hủy hại do lũ, ước tính thiệt hại khoảng hơn 44 tỉ đồng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đích thân đến đập An Trạch, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang để kiểm tra, đây là nơi điều tiết lũ cho huyện Hòa Vang. Chủ tịch nước cũng đến thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong lũ và các hộ gia đình chính sách.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đến xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để thăm bà con vùng lũ lụt

Đích thân Chủ tịch nước đã đến đập An Trạch, nơi điều tiết lũ của huyện Hòa Vang để kiểm tra tình hình an toàn hồ chứa

Đi kiểm tra thực tế, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Đà Nẵng chủ động phòng tránh bão lũ, thiệt hại sau bão không lớn

Chủ tịch nước căn dặn chính quyền TP Đà Nẵng không được chủ quan, lơ là vì thường có thiệt hại sau bão

Trò chuyện với người dân huyện Hòa Vang, Chủ tịch nước cho rằng miền Trung năm nào cũng xảy ra bão lũ và luôn tiềm ẩn hiểm nguy

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi, động viên người dân xã Hòa Khương

Người dân xã Hòa Tiến đã kể với Chủ tịch nước nỗi bức xúc vì thủy điện ở thượng nguồn xả lũ khiến nước dâng lên rất nhanh

Trò chuyện với trẻ em huyện Hòa Vang, Chủ tịch nước căn dặn các em phải nghe lời bố mẹ, không được ham chơi khi xảy ra lũ và tuyệt đối không được chơi những chỗ có nước ngập

Chủ tịch nước động viên người dân huyện Hòa Vang cố gắng khắc phục thiệt hại sau lũ

Trong khi đó, ngay sau khi vừa đặt chân tới khu phố cổ Hội An vào chiều tối 7-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi bộ cùng lãnh đạo tỉnh và chính quyền TP để thăm hỏi, trao quà cho những hộ dân đang sinh sống trong khu phố cổ bị nước lũ làm ngập trong những ngày qua.



Thủ tướng hỏi thăm tình hình lũ lụt và trao quà cho người dân tại khu phố cổ Hội An

Quá bất ngờ với hành động hết sức ý nghĩa của người đứng đầu Chính phủ khi đến tận nhà mình để thăm hỏi và trao quà, ông Trương Công Tâm, ngụ tại số nhà 03 đường Nguyễn Thái Học đã bật khóc và không ngừng nói lời cảm ơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh và địa phương cũng tiến hành thăm hỏi, trao quà cho những hộ đang kinh doanh trên đường Trần Phú.

Sau khi thị sát tình hình nước lũ tại khu phố cổ Hội An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến trụ sở UBND TP Hội An để nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và chính quyền TP Hội An báo cáo về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh nói chung và tại Hội An nói riêng. Báo cáo với Thủ tướng, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trong 3 ngày từ ngày 5 đến ngày 7-11, do mưa lũ kéo dài kết hợp triều cường dâng cao và hoạt động xả nước của các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Thu Bồn đã khiến người dân ở khu vực hạ du, trong đó có Hội An bị ngập lụt lịch sử và kéo dài. Theo đó, đỉnh lũ được ghi nhận vào 1 giờ 30 sáng 6-11 là 3,17m.



Toàn tỉnh Quảng Nam có 10 người chết và 10 người mất tích. Đối với những thiệt hại về hoa màu và các thiệt hại khác, chính quyền các cấp đang khẩn trương thống kê và sẽ báo cáo với Chính phủ trong thời gian đến. Theo ông Thu, hiện trên địa bàn toàn tỉnh vẫn đang có mưa lớn ở nhiều nơi nên tình hình lũ lụt vẫn đang diễn biến phức tạp. Các khu vực như Phước Sơn, Bắc Trà My hiện vẫn đang quá trình khắc phục các sự cố về lỡ đất và tìm các nạn nhân đang bị mất tích. Tại Hội An, mưa lũ kéo dài đã khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập, hơn 470 hộ dân phải đưa đi sơ tán.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với người dân về những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong nhiều ngày qua. Thủ tướng cũng biểu dương công tác phòng, chống lũ lụt của các cấp chính quyền tỉnh. "Chính quyền tỉnh Quảng Nam phải huy động lực lượng công an, quân đội và người dân để chủ động tìm kiếm những nạn nhân đang mất tích, khắc phục thiệt hại do mưa lũ hiện nay" – Thủ tướng Xuân Phúc cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nan và TP Hội An

Cuối buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu chính quyền các cấp phải sớm dọn dẹp, khắc phục thiệt hại do mưa lũ kéo dài để bảo đảm cuộc sống cho người dân, ổn định lại hoạt động du lịch tại Hội An và nhất là bảo đảm an toàn cho hoạt động tuần lễ APEC diễn ra tại Hội An.





B.Vân- V.Quyên