Chùm ảnh: Bờ biển Cửa Đại tan hoang hơn 2 km

Có mặt tại bờ biển Cửa Đại nằm trước khu resort Tropical, thuộc địa bàn phường Cẩm An, chúng tôi không khỏi phát hoảng vì đoạn bờ biển dài hơn 2km chạy về hướng bắc đang bị sóng lớn đánh gây sạt lở khủng khiếp. Hơn 150m bờ biển thuộc khu du lịch trên đã bị sóng đánh bay hoàn toàn nhiều đoạn bờ kè được xây dựng bằng đá rất kiên cố.



Đoạn kè bằng bao tời nhằm bảo vệ khu vực ngân hàng Agribank bị sóng đánh tơi tả

Do bị đánh sập và tạo thành hàm ếch phía bên dưới rất sâu nên nhiều hàng dừa lẫn hàng cây thông có tuổi đời hàng chục năm bị sóng đánh bật rễ, cuốn trôi nằm la liệt ra phía mép bờ biển. Nhiều bờ kè bằng bao tời có tác dụng chắn sóng cũng bị đánh tơi tả và trôi thẳng ra biển.

Sạt lở bờ biển Cửa Đại (Hội An)

Nhiều người dân sinh sống gần bờ biển cho biết tình trạng sạt lở, xâm thực đã bắt đầu từ năm 2015 tới nay nhưng trong mấy ngày qua, bờ biển và nhiều diện tích rừng thông phía bên trong lại bị sạt lở nặng nề nhất từ trước tới nay

Theo UBND phường Cẩm An, bờ biển Cửa Đại đi qua địa bàn phường dài hơn 3,5 km trong tổng số 7 km hiện nay đang bị sạt lở dần về phía bắc do chưa được đầu tư xây dựng hệ thống bờ kè kiên cố hoặc kè mềm như tại khu vực phường Cửa Đại. Do ảnh hưởng của cơn bão số 12 và mưa lớn thời gian qua đã khiến bờ biển tại khu vực từ ngân hàng Agribank đến khu resort Tropical đang bị xâm thực nặng nề, có đoạn bị sạt lở và cuốn trôi gò đất cao hơn 4m xuống biển.

Trong khi đó, ông Lê Công Sỹ, Chủ tịch UBND phường Cửa Đại, cho biết chủ trương của thành phố là tiếp tục làm kè cứng từ khu vực khách sạn Hội An Beach đến trạm biên phòng để đảm bảo chắc chắn bờ biển khỏi bị sạt lở, xâm thực.



Một số hình ảnh sạt lở mà PV ghi nhận:

Hệ thống bờ kè Hệ thống bờ kè Hệ thống bờ kè kiên cố của khu resort Tropical bị sóng đánh gây sạt lở nặng

Hơn 7 km bờ biển Cửa Đại đang bị sạ lở nặng kể từ năm 2014 tới nay

Một cây dừa bị sóng đánh bật gốc và trôi xuống biển

Nhiều cây thông bị sóng đánh và trơ ra phần rễ

Nhiều đoạn bờ biển bị sóng đánh sạt lở vào sâu hơn 20 vào cao hơn 3m

Nhiều hàng dừa trồng tại các rerort nằm dọc bờ biển Cửa Đại bị uy hiếp từng ngày

Cắm biển cấm du khách không được tắm biển tại khu vực đang sạt lở

Vĩnh Quyên