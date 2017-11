Công an lên tiếng vụ trưởng công an xã bắn chủ tịch xã

10/11/2017 13:52

Trụ sở xã Nghi Quang, nơi xảy ra vụ việc

Trưa ngày 10-11, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã có thông báo chính thực vụ việc Trưởng công an xã Nghi Quang dùng súng bắn bị thương chủ tịch xã này ngay tại trụ sở.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Nghi Lộc, sau khi uống rượu buổi trưa, khoảng 15 giờ ngày 9-11, ông Nguyễn Ngọc Thấu, Trưởng công an xã Nghi Quang, đã sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị (súng bắn đạn cao su) gây nổ, làm ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã, bị thương.

Theo công an huyện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết ông Thanh bị thương tích nhẹ và đã xuất viện trong đêm ngày 9-11... Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở Công an huyện để điều tra theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Nghi Lộc thông tin chính thức về vụ việc

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 10-11, làm việc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đình Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang, cho biết người bắn Chủ tịch xã Nguyễn Đình Thanh là ông Nguyễn Ngọc Thấu. Sự việc xảy ra tại trụ sở UBND xã. Trước khi bắn ông Thanh, ông Thấu đã có uống rượu, gây ồn ào, ông Thanh ra can ngăn thì bị ông Thấu dùng súng bắn đạn cao su được cấp cho công an xã bắn nhiều phát vào người. Theo ông Tiến, sự việc xảy ra là do mâu thuẫn bộc phát.

Tin-ảnh: Đức Ngọc