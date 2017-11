Công an truy tìm đôi nam nữ táo tợn cướp bé 20 ngày tuổi

26/11/2017 12:01

Clip hiện trường nơi xảy ra vụ cướp trẻ em khiến người dân ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn lo sợ

Trưa ngày 26-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, một cán bộ Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này vẫn đang tích cực truy tìm tung tích nghi phạm gây ra vụ cướp bé gái táo tợn xảy ra trên địa bàn vào tối ngày hôm qua 25-11. "Hiện tung tích cháu bé và 2 nghi phạm gây ra vụ cướp vẫn chưa được tìm thấy"- vị công an này nói.

Một lãnh đạo Công an phường Bắc Sơn cho biết Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã cử lực lượng xuống hiện trường phối hợp với Công an thị xã Bỉm Sơn điều tra. Hiện cháu bé vẫn chưa được tìm thấy. "Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên tôi không thể cung cấp gì thêm"- vị này cho biết.

Được biết, anh Thuận quê tại Thái Bình, chị Huyền quê Nam Định, hiện đang công tác tại ga đường sắt Bỉm Sơn. Gia đình có 1 con trai học lớn 3 và và 1 con gái mới 20 ngày tuổi. Gia đình anh Thuận được đồng nghiệp và khu phố đánh giá là hiền lành, hòa nhã với mọi người và không gây mâu thuẫn với ai.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 19 giờ tối ngày 25-11, tại gia đình anh Lê Hữu Thuận ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ cướp trẻ em táo tợn khiến cả khu phố hoang mang lo lắng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cướp táo tợn

Vào thời điểm trên, một đôi nam nữ bịt mặt, đi xe máy, bất ngờ xông vào nhà anh Thuận, dùng dao uy hiếp và cướp bé 20 ngày tuổi trên tay bà nội (mẹ anh Thuận) và tẩu thoát. Thấy vậy, bà nội cháu bé đã chạy theo giữ chiếc xe lại nhưng không được, sau đó bị ngã xuống đường bất tỉnh. Nghe mẹ chồng la hét, chị Phạm Thị Thanh Huyền (mẹ cháu bé) đang làm việc dưới bếp chạy lên thì đôi nam nữ đã bế con gái chị tẩu thoát.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chỉ có mẹ đẻ và vợ anh Thuận ở nhà với cháu bé, còn anh Thuận đang đi đón đứa con trai đầu đang học lớp 3. Khi về nhà, anh Thuận thấy mẹ mình ngã sấp ngoài đường trong tình trạng không tỉnh táo.

Thanh Tuấn