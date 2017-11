CSGT bắt gọn tên trộm nhờ thiết bị định vị từ xe tay ga bị mất

27/11/2017 19:18

Ngày 27-11, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết vừa bàn giao đối tượng Lâm Ngọc Thạm (SN 1992, quê tỉnh Sóc Trăng) cho Công an tỉnh Long An xử lý về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Lâm Ngọc Thạm thời điểm bị lực lượng CSGT khống chế

Khoảng 12 giờ ngày 26-11, thượng úy Lê Trần Đức Trung - Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) nhận được điện thoại từ một người bạn báo mất trộm xe Airblade trước cửa nhà tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An.

Tổ công tác đội CSGT Phú Lâm sau đó được chủ xe cung cấp đặc điểm chiếc xe cũng như thông tin thiết bị định vị được gắn trên xe.

Từ thông tin này, lực lượng CSGT thấy chiếc xe bị mất đang di chuyển từ đường Bình Đông (quận 8) về địa bàn huyện Bình Chánh.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ công tác đội CSGT Phú Lâm phát hiện tín hiệu dừng lại tại khu vực nhà trọ trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Lúc này, lực lượng CSGT cùng Công an phường Tân Tạo phối hợp với chủ nhà trọ kiểm tra phòng trọ số 75 thì thấy đôi nam nữ đang sử dụng ma túy nên ập vào khống chế.

Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Lâm Ngọc Thạm, từng thụ án 3 năm tù giam về tội "Cướp giật tài sản".

SỸ HƯNG