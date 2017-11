Đang giải cứu thanh niên "ngáo đá" trên nóc chùa

15/11/2017 09:26

Đến hơn 9 giờ, ngày 15-11, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa xung quanh chùa An Phú, quận 8, TP HCM để tìm cách đưa nam thanh niên từ đỉnh tháp chùa xuống.

Theo Công an quận 8, thanh niên này có biểu hiện "ngáo đá" và trèo lên nóc chùa nhảy múa, đi lại từ lúc 3 giờ sáng.

Giải cứu thanh niên bị "ngáo đá" leo lên nóc chùa

Vụ việc đã gây ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng trên đường Phạm Hùng và khu vực gần cầu Nguyễn Tri Phương.

"Chúng tôi đang lên phương án an toàn nhất để đưa nam thanh niên này xuống đất an toàn"- đại diện Công an quận 8 thông tin.

Báo Người Lao Động đang cập nhật...

Từ 3 giờ sáng đến hơn 9 giờ người thanh niên này vẫn ở đỉnh tháp - Ảnh: Hồng Duyên

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa nam thanh niên xuống đất - Ảnh: Hồng Duyên

Kẹt xe nghiêm trọng đường Phạm Hùng và khu vực cầu Nguyễn Tri Phương

Lúc 9 giờ 30 nam thanh niên vẫn trèo lên cao la ó

Lúc 9 giờ 40 phút nam thanh niên "ngáo đá" đã trèo lên nóc chùa.

Hồng Duyên - Lê Phong