Dấu ấn APEC Việt Nam 2017

11/11/2017 22:56

Đại diện tất cả thành viên của 21 nền kinh tế tề tựu về TP Đà Nẵng đều ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của chủ nhà Việt Nam vào thành công của hội nghị giữa lúc có không ít băn khoăn về thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác kinh tế giữa các thành viên, nhất là khi tiến trình TPP gặp trở ngại bởi sự rút lui của Mỹ. Thúc đẩy thương mại, đầu tư tự do và mở - những giá trị cốt lõi và nhân tố then chốt để làm nên thành công của APEC hôm nay khi trở thành một khu vực thương mại tự do hàng đầu thế giới - đã bị đặt dấu hỏi khi nền kinh tế lớn nhất khu vực và toàn cầu như Mỹ có khuynh hướng bảo hộ mậu dịch.

Đó cũng chính là những thách thức đặt ra với Việt Nam khi tiếp quản cương vị chủ nhà của APEC 2017. Tiếp tục thúc đẩy tiến trình đã mang lại thành công và thịnh vượng cho từng nền kinh tế thành viên, Việt Nam đã khẩn trương phát huy vai trò điều phối của chủ tịch APEC. Chủ đề lớn và bao trùm suốt cả năm APEC Việt Nam 2017 đã được chủ nhà cùng các thành viên sớm xác định là "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung".

Từ chủ đề thể hiện mong muốn và quyết tâm của 21 thành viên cùng muốn tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn tiến trình APEC, Việt Nam từ khi tiếp quản vai trò chủ nhà đã tổ chức hàng trăm hội nghị, hội thảo ở nhiều thành phố lớn trên cả nước cũng như nước ngoài để chẩn bị cho "đỉnh điểm" Tuần lễ Cấp cao APEC. Tuyên bố Đà Nẵng và Kế hoạch hành động APEC khép lại Năm Việt Nam APEC 2017 kết tinh trong đó những biện pháp thúc đẩy phát triển bao trùm cả về kinh tế, tài chính và xã hội của các thành viên.

Việt Nam còn ghi dấu ấn mạnh khi lần thứ hai đứng ra đảm nhiệm cương vị chủ nhà APEC trong 11 năm qua dù còn là một nền kinh tế đang phát triển. Sự hiện diện của các nhà lãnh đạo hàng đầu Mỹ, Trung Quốc, Nga… tại Đà Nẵng cho thấy vai trò và vị thế thành viên tích cực và trách nhiệm.

Việt Nam cũng ghi dấu ấn đậm nét khi điều phối các cuộc thảo luận đầy khó khăn, trong đó có những cuộc xuyên đêm tới 3 giờ sáng hôm sau, để đạt được thỏa thuận then chốt tiếp tục TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) để tiến trình này tiếp tục vững bước dưới cái tên CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương). Không nằm trong APEC nhưng rõ ràng sự tiếp tục của CPTPP góp phần tạo thêm động lực cho sự phát triển bao trùm, tiến tới sự thịnh vượng chung của cả khu vực.

Tuần lễ Cấp cao APEC Việt Nam 2017 diễn ra chỉ 2 ngày sau cơn bão Damrey quét qua, gây thiệt hại rất nặng nề. Nén đau thương, gồng mình khắc phục hậu quả thiên tai, Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Trung, để lại ấn tượng sâu đậm về quyết tâm và sự vượt khó, chào đón hàng ngàn nhà lãnh đạo, quan chức, vị khách quốc tế tới họp bàn, đạt được những thỏa thuận, quyết định quan trọng đóng góp vào tương lai của cả khu vực.

PHẠM DƯƠNG