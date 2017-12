Diễn biến mới nhất vụ chủ hãng nước đá gí súng dọa bắn người

02/12/2017 08:58

Những ngày qua, sau khi bị can Nguyễn Hoàng Năm (SN 1956; ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) ra quyết định khởi tố hành vi "Đe dọa giết người", dư luận tỏ ra thắc mắc việc ông chủ hãng nước đá này dùng súng dọa bắn vào đầu người làm công thì liệu có bị khởi tố thêm hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo Điều 230 Bộ Luật Hình sự hay không?

Bị can Nguyễn Hoàng Năm. Ảnh do công an cung cấp

Trả lời vấn đề này, ngày 2-12, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động Online, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng không khởi tố bị can Năm thêm hành vi này. Lý do, khẩu súng mà bị can Năm dùng để dọa bắn chị L.T.H. (người làm thuê cho Năm) là súng bắn đạn cao su – một loại công cụ hỗ trợ. Doanh nghiệp của bị can Năm được phép trang bị công cụ này.

Theo Điều 3 của Pháp lệnh 2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì "công cụ hỗ trợ" bao gồm: Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, la-de, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này;...

Khẩu súng mà bị can Năm dùng để dọa bắn chị H. Ảnh do công an cung cấp

Nghị định số 25/2012 của Chính phủ qui định đối tượng được trang bị công cụ hỗ trợ gồm: Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ; Công an nhân dân; An ninh hàng không; Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của hải quan, đơn vị hải quan cửa khẩu, Đội kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường; Ban, đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; Ban bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự xã, phường, thị trấn; Câu lạc bộ, Trường, Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động; Cơ quan thi hành án dân sự; Thanh tra chuyên ngành Thủy sản, lực lượng kiểm ngư; Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; Các đối tượng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như đã thông tin, trưa 4-11-2016, bị can Năm từ trong nhà đi ra hãng sản xuất nước đá của mình. Khi đi, Năm cầm theo khẩu súng bắn đạn cao su rồi giơ lên và chĩa về phía chị H. Năm lớn tiếng chửi bới và buộc chị H. và chồng phải nghỉ việc, dọn đi. Lúc này, vợ bị can Năm đã giật súng từ tay chồng, đem cất. Nhiều công nhân nhà máy đã can ngăn, chị H. rời khỏi hãng nước đá.

Khi đó, bị can Năm tiếp tục cầm theo 2 con dao đến phòng trọ chị H. đang thuê, cách nhà Năm khoảng 20 m. Tại đây, ông chủ hãng nước đá không gặp nạn nhân mà gặp một phụ nữ khác. Bất ngờ, bị can Năm cầm dao ấn vào cổ người phụ nữ này và tiếp tục dọa giết. Những người xung quanh đã can ngăn. Sau đó, Năm mới bỏ đi. Sau đó, người phụ nữ này báo cho chị H. đừng về nhà vì bị Năm dọa giết.

Lo sợ ông chủ hãng nước đá gây nguy hiểm đến tính mạng, chị H. đã cùng chồng nghỉ việc và dọn nhà trọ đi nơi khác ngay trong ngày. Những ngày sau, Năm vẫn đi cùng với một số thanh niên tìm đến khu vực chị H. đang thuê trọ tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Lo sợ, chị H. tiếp tục phải thay đổi chỗ trọ.

Từ trình báo của nạn nhân, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Bị can giải thích, việc dùng súng và đe dọa 2 người phụ nữ để họ nghỉ việc, chứ không phải mục đích giết người. Nguyên nhân vụ việc, bị can Năm cho rằng vợ chồng chị H. đã dùng "bùa" ám hại gia đình mình.

Theo kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), khẩu súng mà bị can Năm sử dụng là công cụ hỗ trợ, bắn vào người có khả năng gây thương tích. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 30-10 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Năm.

Bị can Năm là chủ chuỗi hãng nước đá được xem là lớn nhất ở TP Cần Thơ. Vào năm 2012, chủ hãng nước đá này từng gây xôn xao dư luận khi trả lại con dâu về cho nhà gái vì cho rằng "mất trinh" trước khi về nhà chồng.

CÔNG TUẤN