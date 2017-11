Dự báo bão số 12 chưa chuẩn?

06/11/2017 18:55

Sáng 6-11, bên hành lang Quốc hội, trao đổi với Báo Người Lao Động, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, khẳng định: "Dự báo tâm bão vào Phú Yên, Khánh Hoà là đúng quá còn gì. Đến giờ này qua kiểm tra, công tác dự báo bão số 12 là chính xác". Ông Cường còn nói thêm: "Tôi khẳng định trong cơn bão số 12, bên khí tượng thuỷ văn, các anh ấy dự báo rất sát, kể cả về hướng bão, tốc độ, cường độ bão, lượng mưa".



Chiều cùng ngày, tại cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì và thiệt hại và khắc phục cơn bão 12, ông Cường còn cho biết bão vào bờ lúc 6 giờ sáng 4-11 (đúng như dự báo- PV) với sức gió cấp 11-12, giật 13-14. "Phạm vi của gió lớn kéo dài, ra Bình Định, thậm chí ra Quảng Ngãi và kèm mưa rất lớn. Mưa trong bão và mưa theo hoàng lưu bão sau 1 ngày, trên diện rộng, từ bắc Trung bộ trở vào cho đến Bình Thuận và bao phủ cả Tây Nguyên" – ông Cường nói.

Bà Lê Thị Thiên với vẻ thất thần khi ngôi nhà của mình bị sập hoàn toàn

Tuy nhiên, tại cuộc họp này, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Yên, khẳng định: "Bão vào Phú Yên lúc 2 giờ sáng. Đây là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay". Nghĩa là trước thời điểm ông Cường nói đến 4 giờ đồng hồ.

Về việc ông Cường khẳng định dự báo chính xác hướng bão, ông Võ Ngọc Hoà, Chủ tịch UBND huyện Đông Hoà (huyện bị thiệt hại nặng nhất tỉnh Phú Yên), nói: "Tôi thấy việc dự báo cơn bão này là chưa chuẩn. Dự báo bão là đi hướng tây-tây nam, chịu ảnh hưởng trực tiếp là Khánh Hoà đến Ninh Thuận, không đả động gì tới Bình Định cả, nhưng đấy, bão có vô Bình Định không mà dự báo vậy, trong khi Ninh Thuận lại không có. Phải khẳng định dự báo hướng đi của bão là chưa chuẩn". Ông Hoà còn cho biết khi ông xuống dân để vận động tránh trú bão, người dân bảo rằng dự báo bão đâu có vào Phú Yên, chỉ vào Khánh Hoà và Ninh Thuận thôi.

Ông Hoà còn nêu ý kiến ngay cả việc dự báo cũng như khẳng định tại cuộc họp do Thủ tướng chủ trì vào chiều này rằng sau bão Phú Yên tiếp tục mưa to cũng không đúng. "Hôm qua giờ có mưa to đâu, thậm chí hôm qua còn nắng rất đẹp" – ông Hoà nói. "Tôi hay bất kỳ người dân nào cũng mong muốn việc dự báo được chính xác, chứ như thế này là rất nguy hiểm. Phải nói là công tác chuẩn bị ứng phó của chính quyền là tốt nếu không thì thiệt hại sẽ rất lớn" – ông Hoà nói.

30 ngôi nhà ở huyện Đông Hoà (Phú Yên) bị sập hoàn toàn trong bão 12

Tại cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào chiều này, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết cơn bão số 12 đổ bộ vào Quy Nhơn đã gây thiệt hại nặng cho Bình Định. Đặc biệt cơn bão đã đánh chìm và mắc cạn 10 tàu hàng vào đậu tránh trú bão ở phao số 0 Cảng Quy Nhơn. Trong đó, có 2 tàu hàng nước ngoài. Vụ chìm tàu đã cướp đi sinh mạng 10 thuyền viên và 5 người khác vẫn còn mất tích. "Khi chúng tôi phỏng vấn nhanh các thuyền viên thì họ báo rằng là do thông báo bão chỉ từ nam Phú Yên trở vào cho nên tất cả tàu họ vào Quy Nhơn để trú. Họ cứ nghĩ là an toàn rồi. Họ không nghĩ là bão vào thẳng biển Quy Nhơn rất là lớn, gió cấp 10, giật cấp 11-12, nên gây thiệt hại nặng nề" – ông Dũng nói.





Hồng Ánh