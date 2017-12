Đưa 3 người Việt bị New Zealand tạm giữ về Việt Nam

01/12/2017 21:43

Bộ Ngoại giao ngày 1-12 đã có thông cáo liên quan đến việc 3 người Việt Nam bị Sở Di trú New Zealand tạm giữ ngày 29-11.



3 thuyền viên Việt Nam này đi trên 1 tàu cá Hàn Quốc bị Sở Di trú New Zealand tạm giữ ngày 29-11-2017. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã làm việc với Sở di trú New Zealand để xác minh thông tin và làm rõ vụ việc.

Sở di trú New Zealand cho biết 3 thuyền viên Việt Nam gồm Trần Ngọc Sơn (SN 1975), Phạm Thế Mạnh (SN 1991) và Nguyễn Văn Đức (SN 1992) không vi phạm pháp luật và tình trạng sức khỏe bình thường.

Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã phối hợp với Sở di trú New Zealand thu xếp thủ tục và vé máy bay cho 3 thuyền viên này trở về Việt Nam.

Trước đó, một số báo chí New Zealand đưa tin một nhóm 3 thuyền viên Việt Nam mất tích từ chiếc tàu đánh cá Hàn Quốc neo tại Vịnh Bluff với 1 thi thể trên tàu đã được nhà chức trách New Zealand tìm thấy vào sáng 29-11.

Tờ Maritime Herald dẫn lời người phát ngôn cơ quan di trú New Zealand cho biết, theo kết quả điều tra, khi đang đánh bắt trên biển, con tàu của các thủy thủ đã gặp sự cố, dẫn đến cái chết của 1 thủy thủ và 1 người khác bị thương nhẹ.



D.Ngọc