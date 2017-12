Đưa quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới

20/12/2017 05:04

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh thành công và ý nghĩa lịch sử của năm "Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017", coi đây là dấu mốc quan trọng, là động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới. Hai nước cần cùng nhau nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.



Trên tinh thần đó, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nhà nước; các tuyên bố chung Việt Nam - Lào; tiếp tục tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, bảo đảm định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và hiệu quả nước sông Mê Kông; tăng cường phối hợp với Campuchia thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa 3 Thủ tướng về tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith giới thiệu, trao đổi tặng phẩmẢnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông; nhất trí cho rằng các tranh chấp lãnh thổ, biển đảo trên biển Đông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã chứng kiến lễ ký hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Lào về Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào; trao giấy chứng nhận Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt cho phía Lào và bộ sách "Những con đường hữu nghị Việt - Lào, Lào - Việt".

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Nhà lãnh đạo nước bạn Lào cũng đã đến thăm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.

Tăng cường quan hệ song phương Việt Nam - Morocco Ngày 19-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện Morocco đang thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của ông Habib El Malki là điểm nhấn trong quan hệ tốt đẹp giữa các cơ quan lập pháp nói riêng và quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước nói chung. Đánh giá cao vai trò và vị thế của Morocco tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Tổng Bí thư đề nghị hai bên nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ song phương; phát huy tốt các cơ chế hợp tác; khuyến khích đẩy mạnh trao đổi đoàn các ngành, các cấp và các hoạt động giao lưu nhân dân. Đồng quan điểm, Chủ tịch Hạ viện đề nghị hai bên tiếp tục phát huy và tận dụng những cơ hội, tiềm năng to lớn để thúc đẩy hợp tác và phát triển trong thời gian tới. B.T.K





Dương Ngọc