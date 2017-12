Dượng hãm hiếp cháu vợ 8 tuổi đến bấn loạn

20/12/2017 16:22

Ngày 20-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông N.Đ.P (ngụ thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng), ông nội cháu N.T.T.Tr (8 tuổi) - bị người dượng là Đỗ Văn Hải (27 tuổi) hãm hiếp thời gian dài - cho biết công an vừa bắt tạm giam Hải và khởi tố vụ án.

Ông P. chua xót: "Gia đình rất đau lòng, phẫn uất, không nghĩ đứa con rể chính mình cưu mang lại hành động không có tính người như vậy, hiếp dâm cháu gái mới chỉ 8 tuổi nhiều lần hơn 1 năm nay".



Ông P. cho biết do gia đình mở đại lý bán phân ở tỉnh Bình Thuận nên hay đi lại giữa 2 tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận, không có thời gian gần gũi cháu Tr. Gần đây, thấy Tr. có biểu hiện rất lạ, đi đứng chậm chạp, ít nói hẳn, tinh thần bấn loạn, ban đêm ngủ liên tục giật mình khóc thét, không dám tiếp xúc người ngoài..., ông gặng hỏi nhưng cô bé không nói.

"Mới đây, ngày 13-12, thấy tình trạng ngày càng nghiêm trọng nên tôi đã đưa cháu tránh nơi đông người để gặng hỏi. Khi đó, Tr. mới kể bị Hải xâm hại nhiều lần. Những lần thực hiện hành vi thú tính, Hải dọa giết Tr. nếu nói việc này cho người khác biết" – ông P. phẫn uất.

Đỗ Văn Hải đã hãm hiếp cháu vợ 8 tuổi trong thời gian dài (Ảnh minh họa).

Cha mẹ Tr. đã ly dị cách đây nhiều năm, cháu sống với ông bà nội từ khi 9 tháng tuổi. Đỗ Văn Hải cưới con ông P. sinh được 1 cháu hiện đã 6 tuổi và cũng được ông cưu mang.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, sau khi ông P. gửi đơn tố cáo, Công an huyện Cát Tiên đã vào cuộc, xác định Hải là đối tượng thực hiện hành vi hãm hiếp cháu Tr. nhiều lần trong thời gian dài. Công an đã bắt tạm giam Hải, dựng lại hiện trường và quyết định khởi tố vụ án.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Công an huyện Cát Tiên, xác nhận: "Vụ việc đang gây bức xúc dư luận. Công an huyện Cát Tiên đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh Lâm Đồng theo đúng thẩm quyền".

Đình Thi