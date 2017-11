Hiện tại Việt Nam có 15 cơ quan, tổ chức có chức năng bảo vệ trẻ em nhưng các vụ xâm hại, bạo hành đối với trẻ vẫn tăng đến mức báo động.



Báo Người Lao Động điểm lại một số vụ bạo hành trẻ em dã man xảy ra trong năm 2017.



Sáng 26-11, clip bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM hành hạ trẻ được đăng tải trên báo chí khiến dư luận chấn động.

Theo nội dung clip, 3 bảo mẫu của trường mầm non này liên tục dùng tay, chân, các vật dụng khác để đánh trẻ; thậm chí dùng cả dao dọa trẻ...



Vụ bảo mẫu mầm non hành hạ trẻ Bí mật trong ngôi trường khép kín

Công an quận 12 đã triệu tập bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ trường mầm non tư thục Mầm Xanh) cùng 2 bảo mẫu lên trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan điều tra, bà Linh thừa nhận đánh dằn mặt các bé từ 12 tháng đến 5 tuổi do các bé hiếu động.



Bảo mẫu Phạm Thị Mỹ Linh cúi gầm mặt khi làm việc với công an















Tối 22-11, một tài khoản Facebook có tên N.P. đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân với dòng trạng thái: "Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!".



Trong đoạn clip, người giúp việc đã tung hứng, đập vào đầu, dùng tay bóp miệng bé gần 2 tháng tuổi.

Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hàn (58 tuổi, trú tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra hành vi hành hạ cháu bé gần 2 tháng tuổi con chị N.T.P. (ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý).









Thủ phạm là người thân, giáo viên Ông Đặng Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 2.000 trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại ở mức độ nghiêm trọng cần được hỗ trợ, can thiệp. "Tính chất của các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Trẻ em bị bạo lực, xâm hại với nhiều độ tuổi, xảy ra ngay trong môi trường gia đình và trường học do nhiều đối tượng gây ra. Trong đó, thật đáng buồn phần lớn là người thân trong gia đình, giáo viên, bạn bè trong trường học" - ông Đặng Nam nói.









Sáng 27-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Kiên Giang đã mời cha mẹ bé gái N.H.N.T. (7 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) để làm việc vì nghị bị mẹ kế và cha ruột bạo hành.

Trước đó, cô giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu phát hiện trên 2 cánh tay và má phải của Thảo có vết bỏng khá nghiêm trọng. Bé T. nói do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ rồi dí vào. Trên đỉnh đầu của bé T. cũng có vết thương lõm khiến vùng xương sọ tại đây mềm rất bất thường.









Vào tháng 2-2017, Công an quận Gò Vấp, TP HCM phối hợp với Công an phường 17, quận Gò Vấp điều tra vụ 2 bảo mẫu bạo hành gần chục cháu bé tại một điểm giữ trẻ tự phát trên đường Nguyễn Oanh, phường 17.

Bà Phạm Thị Mộng Thu (49 tuổi, chủ cơ sở giữ trẻ) và bà Phạm Thị Dạ Lan (47 tuổi, em bà Thu) bắt các bé nằm ngửa và đổ thức ăn vào miệng rất thô bạo. Một số bé nuốt không kịp ói ra liền bị đánh vào đầu, mặt, đùi... Có bé khi nuốt thức ăn trào ra liền bị người giữ trẻ múc phần thừa đút cho ăn lại.

Hai phụ nữ này khai do các cháu biếng ăn, hay khóc nên chỉ đánh hù dọa, không biết hành vi này là vi phạm pháp luật.











Tháng 8-2017, vụ việc bé trai T.T. A. (14 tháng tuổi) ở Hà Nội bị bạo hành dã man tới nỗi chấn thương sọ não khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

Cháu T. A. được đưa đến Bệnh viện trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ. Không có người thân của cháu đi cùng.

Ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" để điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé T.A bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não. Được biết, mẹ của bé T.A đang thụ án tù nên đã nhờ bạn bè chăm sóc. Một trong số những người bạn của mẹ bé đã đưa bé T.A vào viện.









Thực hiện: Thảo Nguyên - Tấn Nguyên