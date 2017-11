Giữa cảnh tan hoang sau bão, "không hiểu sao vẫn thi Hoa hậu Hoàn vũ"

05/11/2017 17:27

Chiều 5-11, khẳng định với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 hoãn đêm thi bán kết vào tối 4-11. UBND tỉnh không cử bất cứ cán bộ nào tham gia cuộc thi này để tập trung toàn bộ lực lượng chống bão số 12.



Tuy nhiên, đêm 4-11, giữa cảnh tan hoang ở TP Nha Trang, cuộc thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ vẫn được diễn ra. Tính đến hiện tại, tỉnh Khánh Hòa đã có ít nhất 23 người chết, trong đó 2 người ở TP Nha Trang bị nhà sập đè tử vong.

Cuộc thi vẫn diễn ra bất chấp bão số 12 và yêu cầu hoãn của UBND tỉnh Khánh Hòa

Trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức thi hoa hậu giữa lúc mưa bão tang thương, thiệt hại nặng nề thế này là không phù hợp. Chưa kể, việc đảm bảo an toàn cho thí sinh, khán giả và những người có mặt trong đêm bán kết này sẽ như thế nào?

"Chúng tôi phải tập trung chống bão. UBND tỉnh đã yêu cầu hoãn nên không quan tâm đến cuộc thi này nữa. Tuy nhiên, không hiểu sao họ vẫn tổ chức. Chúng tôi chỉ phối hợp còn cuộc thi này của bộ cấp phép nên không có quyền can thiệp" - ông Tài nói.

Trả lời một số báo, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cho rằng sau khi xem xét nhiều yếu tố, họ vẫn tổ chức đêm bán kết vì những lý do như: đây là cuộc thi cấp quốc gia do Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch cấp phép chứ không phải riêng gì địa phương; bão tan sớm vào sáng 4-11; vẫn đảm bảo an toàn cho chương trình diễn ra; đây là chương trình truyền hình trực tiếp, kịch bản đã lên rồi...

K.Nam