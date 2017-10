Hầm Hải Vân an toàn dù có hàng loạt vết nứt toác?

24/10/2017 11:21

Sáng 24-10, đại diện Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho biết vừa có công văn đề nghị Công ty CP Đèo Cả phối hợp kiểm tra thông tin hàng chục vết nứt xuất hiện trong hầm đường bộ Hải Vân, đoạn đầu hầm phía Nam (nối TP Đà Nẵng- Thừa Thiên -Huế).

Hàng loạt vết nứt xuất hiện bên trong hầm Hải Vân

Theo vị đại diện này, trước khi hầm Hải Vân được bàn giao từ Bộ GTVT sang Công ty CP Đèo Cả quản lý thì đơn vị này đã tiến hành kiểm tra và giám sát 1 lần vào cuối 2015. Thời điểm kiểm tra trên, đoạn đầu hầm Hải Vân phía Nam có vết nứt tuy nhiên theo vị đại diện này thì các vết nứt rất nhỏ và không nghiêm trọng. Trước thông tin hầm Hải Vân xuất hiện nhiều vết nứt, Cục quản lý đường bộ III sẽ phối hợp với Công ty CP Đèo Cả để tiếp tục kiểm tra.

Các vết nứt có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường khiến người lưu thông qua hầm lo lắng

Trước đó, khoảng gần 2 tháng nay, nhiều tài xế khi lưu thông qua hầm Hải Vân đều bày tỏ quan ngại trước hàng loạt vết nứt toác ở bên trong hầm. Theo ghi nhận của chúng tôi, một đoạn dài gần 2km nằm ở thành hầm phía tay phải đoạn hầm phái Nam hướng từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên Huế xuất hiện dày đặc các vết nứt toác. Khi lưu thông trên xe trung chuyển qua hầm, bằng mắt thường vẫn có thể quan sát được các vết nứt. Nhiều tài xế cho hay các vết nứt bắt đầu xuất hiện nhiều và nặng nề hơn từ khi đơn vị thi công bắt đầu nổ mìn để mở rộng hầm Hải Vân 2.

Trước đó, vào 7-2016, Công ty CP Đèo Cả đã bắt đầu nổ mìn thi công mở rộng hầm Hải Vân 2 và hiện tại công trình đã đào được khoảng 200 m ở miệng hầm phía Nam và phía Bắc đào được khoảng 800m.

Công ty CP Đèo Cả cho rằng các vết nứt này chỉ là do lớp sơn bị bong tróc

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quỳnh Mai, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đèo Cả, thừa nhận thực tế có nhiều vết nứt xuất hiện trong hầm đường bộ Hải Vân. Ông Mai cho hay những vết nứt này xuất từ khi đơn vị này vừa nhận bàn giao quản lý hầm Hải Vân 1 từ Bộ GTVT từ đầu 2016.

Vết nứt trong hầm Hải Vân

Lúc này, Công ty Đèo Cả đã tiến hành kiểm tra và phát hiện có 8 vết nứt ở trạng thái bất lợi, cần sửa chữa để tránh rủi ro về an toàn kết cấu. Đến tháng 12-2016, việc sửa chữa 8 vết nứt được đánh giá là có rủi ro hoàn thành và an toàn. Ông Mai cũng khẳng định các vết nứt hiện nay rất nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy bằng cách quan sát qua kính lúp và không gây nguy hiểm cho kết cấu vỏ hầm cũng như an toàn giao thông.

Ngoài ra, ông Mai cũng cho hay các vết nứt toác mà nhiều người lầm tưởng là vết nứt vỏ hầm là do lớp sơn hầm bị bong ra, rộng khoảng 1-3cm. Những vết nứt này xuất hiện đã lâu và ổn định chưa gây nguy hiểm trực tiếp cho kết cấu và người tham gia giao thông.

Ông Mai cũng cho rằng sau gần 1 năm thi công nổ mìn đào mở rộng hầm Hải Vân 2 chưa có bất kỳ vấn đề nào đối với các vết nứt hiện hữu trong hầm Hải Vân 1 và không có thêm vết nứt mới ở đây. Công ty CP Đèo Cả khẳng định biện pháp thi công đào mở rộng hiện nay cũng như hiện trạng kết cấu vỏ hầm Hải Vân 1 là đảm bảo an toàn cho việc sử dụng liên tục công trình này.

