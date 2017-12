HĐND TP HCM mổ xẻ nhiều vấn đề bất cập

Đà Nẵng họp khuyết chủ tịch HĐND

Ngày 5-12, kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc dưới sự điều hành của ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP. Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nói hiện HĐND TP Đà Nẵng đang trong tình trạng chưa có tiền lệ là chủ tịch HĐND TP bị bãi nhiệm, trong khi chưa có nhân sự bảo đảm điều kiện để bầu thay thế nên phải phân công phó chủ tịch phụ trách. Trong phần thảo luận, HĐND TP Đà Nẵng dành nhiều thời gian để bàn về các vấn đề chính sách miễn phí giữ xe, đầu tư xây dựng cơ bản, ô nhiễm môi trường trong xử lý nước thải.

Sáng cùng ngày, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX khai mạc. Tại kỳ họp, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Phùng Văn Bảy (ngụ xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) về tội "Hủy hoại rừng" trong vụ phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 556 trên địa bàn xã Tiên Lãnh. UBND tỉnh đã thành lập đoàn công tác và tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trường, giao lực lượng công an phối hợp cơ quan liên quan tập trung điều tra, làm rõ đối tượng vi phạm cũng như trách nhiệm của các cá nhân trong việc để xảy ra các vụ phá rừng. B.VÂN - TR.THƯỜNG