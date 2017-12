Hơn 200 tài xế và phụ xe buýt ở Đà Nẵng ngưng việc vì chậm nhận lương

01/12/2017 17:12

Sáng 1-12, hơn 200 tài xế cùng phụ xe của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 (đơn vị vận hành 5 tuyến xe buýt trợ giá thuộc quản lý của Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng trực thuộc Sở GTVT TP Đà Nẵng) đã ngưng việc tập thể.



Tài xế xe buýt của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 ngưng việc vào sáng 1-12

Các tài xế và phụ xe đã tập trung tại bãi đỗ xe buýt ở chân cầu Thuận Phước (đường Như Nguyệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) trong sáng cùng ngày để phản ứng về tình trạng chậm trả lương của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1.

Theo nhiều tài xế, từ khi đi vào hoạt động vào cuối 2016 đến nay, công ty liên tục chậm trả lương cho người lao động. "Trong khi hợp đồng lao động ghi rõ là trả lương vào ngày 15 nhưng tháng nào cũng để đến cuối tháng công ty mới trả lương. Đỉnh điểm là lương tháng 11 lẽ ra phải trả vào ngày 15-11 nhưng công ty lại thông báo trễ lương đến ngày 5-12 nên chúng tôi buộc phải nghỉ việc để phản ánh" – Chị Ngộ Thị Lệ Thủy, phụ xe buýt Quảng An, nói.

Theo phản ánh của các tài xế, khi ký hợp đồng làm việc, phải đóng tiền "cược" cho công ty với mức 15 triệu đồng/1 tài xế, 3 triệu đồng/1 phụ xe. Chính vì số tiền này nên nhiều tài xế cùng phụ xe không thể nghỉ ngang khi công ty chậm trả lương nhiều tháng tiền.

Hơn 50 xe buýt đỗ tại bến vào trưa 1-12 vì tài xế ngưng việc

Trong sáng cùng ngày, Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 đã trả lương cho người lao động. Trước sự việc trên, ông Bùi Thanh Thuận, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng, đã trực tiếp đến tại bãi đỗ xe để nói chuyện với các tài xế và phụ xe. Ông Thuận cho biết hiện công ty đã trả lương và lãnh đạo công ty cũng đã có văn bản cam kết sẽ làm việc, đối thoại với nhân viên trong thứ 2 tuần tới. Ông Thuận đề nghị các tài xế và phụ xe tiếp tục đi làm bình thường và đến thứ 2 sẽ được đối thoại với lãnh đạo công ty để nêu lên khuất mắc, kiến nghị.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, cho hay Sở đã nắm thông tin vụ việc. Theo ông An, lý do ngưng việc là do công ty hứa trả lương vào giữa tháng nhưng đến đầu tháng vẫn chưa trả. "Hiện công ty đã trả lương rồi. Phía sở cũng cử cán bộ đi tìm hiểu tình hình và sẽ có báo cáo cụ thể" - ông ng An nói.

Tin-ảnh: B.Vân