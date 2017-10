Khaisilk: Mua danh 3 vạn

26/10/2017 22:08

Việc Khaisilk có những sản phẩm "treo đầu dê, bán thịt chó" được một vài khách hàng tình cờ phát hiện khi mua chiếc khăn lụa mới đây. Chiếc khăn lụa óng ả, mềm mại mua tại cửa hàng nổi tiếng của Khaisilk trên con phố cổ Hà Nội quái lạ lại đính thêm cái mác "Made in China". Sự việc càng tồi tệ khi một doanh nghiệp mua 60 chiếc khăn lụa tơ tằm tại cửa hàng Khaisilk đã phát hiện có chiếc gắn đồng thời 2 nhãn mác khác nhau: "Khaisilk - Made in Vietnam" và "Made in China". Những chiếc khăn khác có 1 mác "Khaisilk - Made in Vietnam" thì lại có vết cắt mác ở vị trí gắn mác "Made in China".



Đến nước này thì ông chủ tịch của Tập đoàn Khaisilk buộc phải lên tiếng thừa nhận có nhập hàng Trung Quốc về bán với danh nghĩa thương hiệu Khaisilk nổi tiếng. Ông chủ tịch Khaisilk đưa ra nhiều lý do để thanh minh cho việc bán những sản phẩm nhập từ Trung Quốc dưới nhãn mác nổi tiếng của thương hiệu Khaisilk.

Song dù thanh minh cách gì thì cuối cùng ông chủ tịch Khaisilk cũng phải thừa nhận bán hàng "Made in China" và cúi đầu xin lỗi khách hàng. Sự thừa nhận này quá đau đớn.

Thương hiệu Khaisilk có được như ngày nay là một chặng đường rất dài gầy dựng với biết bao gian khó từ cuối những năm 1980. Ba thập kỷ dày công phấn đấu, chăm chút, Khaisilk nay đã là một thương hiệu nổi tiếng không chỉ ở trong nước và vượt khỏi lĩnh vực thời trang trở thành một biểu tượng thương hiệu quốc gia. Nói đến tơ tằm, nói đến lụa Việt Nam là nói đến Khaisilk. Sản phẩm của Khaisilk là một trong số rất ít sản phẩm "Made in Vietnam" hiện diện ở những nơi đắc địa nhất của các thành phố, trung tâm thương mại lớn nhất nước, trong các khách sạn 5 sao… Sản phẩm Khaisilk luôn là một lựa chọn hàng đầu để làm quà tặng cho các nguyên thủ, nhà lãnh đạo nước ngoài. Cửa hàng Khaisilk là một điểm đến của nhiều chính khách, nhân vật nổi tiếng nước ngoài khi có dịp tới Việt Nam.

Danh và giá của Khaisilk lớn tới vậy mà lại "lặng lẽ" bán sản phẩm "Made in China" khiến khách hàng không hề hay biết. Vì không hay biết nên họ đã trả số tiền lớn hơn nhiều để mua sản phẩm Khaisilk "Made in Vietnam" thay vì mua một sản phẩm tương tự gắn mác "Made in China". Không biết Khaisilk đã bán sản phẩm "Made in China" từ khi nào và thu được bao nhiêu? Nhưng dù thu được bao nhiêu cũng đều nhỏ bé so với cái danh, giá trị của thương hiệu Khaisilk.

"Một lần thất tín, vạn lần bất tin" nên không dễ để Khaisilk lấy lại uy tín của mình. Càng khó, càng đòi hỏi Khaisilk phải nỗ lực gấp bội. Mua danh luôn rất đắt.

PHẠM DƯƠNG