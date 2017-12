VRG sai phạm gần 8.400 tỉ đồng, cựu chủ tịch bị khởi tố

13/12/2017 07:15

Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can để điều tra về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị thành viên.



Sai phạm gần 8.400 tỉ đồng

Các bị can gồm: Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch HĐTV VRG; Nguyễn Thành Châu, nguyên Giám đốc và Nguyễn Văn Minh, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phú, nguyên Giám đốc và Hoàng Văn Sơn, Kế toán trưởng Công ty Cao su Phú Riềng.

Ông Lê Quang Thung, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam Ảnh: NONGNGHIEP.VN

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 3-2010, ông Lê Quang Thung từ chức vụ tổng giám đốc được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV VRG. Sau gần 2 năm đương chức, đến đầu tháng 1-2012, ông Lê Quang Thung nghỉ hưu theo chế độ. Việc ông Thung và các bị can bị khởi tố do để xảy ra sai phạm trong giai đoạn 2006-2011.

Theo đó, vào năm 2014, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại VRG giai đoạn 2006-2011, chỉ rõ nhiều sai phạm đồng thời kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền gần 8.400 tỉ đồng.

Kết luận thanh tra chỉ rõ VRG đã đầu tư ngoài ngành vượt vốn điều lệ với số tiền 2.591 tỉ đồng. Đơn vị thành viên của VRG là Công ty CP Cao su Phước Hòa cũng đã đầu tư ra bên ngoài vượt hơn 133 tỉ đồng. Việc đầu tư ngoài ngành với giá trị rất lớn nhưng tỉ suất lợi nhuận đạt được rất thấp, lỗ, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn giá trị lớn.

Cụ thể, việc đầu tư góp vốn vào hoạt động kinh doanh của Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy hải sản Đồng Tháp mắc nhiều sai phạm, dẫn đến công ty liên tục lỗ, đến thời điểm thanh tra đã mất hết vốn điều lệ khoảng 144 tỉ đồng và dư nợ không có khả năng thanh toán hơn 253 tỉ đồng. Việc đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thương mại và Du lịch Cao Su để đầu tư khách sạn tại Quảng Ninh cũng để xảy ra sai phạm làm mất vốn hàng trăm tỉ đồng, không còn khả năng trả nợ vay.

Buông lỏng quản lý

Theo TTCP, việc quản lý, thực hiện đầu tư các dự án của VRG và nhiều đơn vị thành viên đã bị buông lỏng, làm trái quy định gây thất thoát lớn. Đơn cử, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh nhận chuyển nhượng đất dự án và thanh toán cho Công ty VKETI hơn 20 tỉ đồng không đúng quy định. Đối với việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cao su Phú Riềng - Kratie để đầu tư trồng mới cao su, từ khâu lập, thẩm định, trình duyệt dự án đến công tác khảo sát điều tra thổ nhưỡng đề sai trình tự., mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 483 tỉ đồng.

Trong khi đó, VRG và chủ đầu tư còn thực hiện vay vốn, bảo lãnh vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn sai mục đích gần 1,9 triệu USD chưa thu hồi được dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Cũng theo TTCP, VRG quản lý chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của các đơn vị thành viên. Hậu quả dẫn đến là Công ty CP KCN Nam Tân Uyên cho thuê lại đất khi chưa có hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Bình Dương; Công ty CP Phát triển Đô thị và KCN Cao su Việt Nam chuyển nhượng 109,8 ha cho Công ty CP Đầu tư bất động sản Thành Đồng với giá gần 223 tỉ đồng, được VRG chấp thuận khi chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp, vi phạm Luật Đất đai năm 2003.

Thời điểm công bố kết luận thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo VRG thực hiện xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc VRG và đơn vị thành viên về những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nêu trong kết luận thanh tra.

Báo cáo Thủ tướng trước 1-1-2018 Liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại VRG và các đơn vị thành viên trong giai đoạn từ năm 2006 - 2011, ngày 5-12 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an trước ngày 1-1-2018 báo cáo kết quả điều tra, xử lý sai phạm có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại một số đơn vị thành viên VRG do TTCP chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Thủ tướng cũng giao VRG báo cáo trước ngày 1-7-2018 việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai tại tập đoàn và các đơn vị thành viên trong thời gian từ năm 2012 - 2017.

Minh Chiến