Kỷ luật chủ tịch và phó chủ tịch huyện để xảy ra phá rừng

09/11/2017 17:40

Ngày 9-11, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã gửi văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả xử lý vụ phá gần 61 ha rừng tự nhiên tại xã An Hưng, huyện An Lão được phát hiện vào cuối tháng 8 vừa qua.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch và ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão. Bên cạnh đó, UBND huyện An Lão cũng đã tiến hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với tập thể lãnh đạo UBND xã An Hưng, khiển trách đối với cá nhân chủ tịch UBND xã An Hưng.

Khu rừng bị phá ở xã An Hưng

Ngoài ra, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão và Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn. Tại 2 huyện này, 6 cán bộ kiểm lâm cũng bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Bình Định, có 4 nhóm người tham gia vụ rừng trên. Trong đó, nhóm của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (trụ sở TP Quy Nhơn) do ông Lê Văn Thiệt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, phá hơn 37,5 ha rừng sản xuất. Nhóm các ông Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu và Võ Dần (ngụ thôn An Hội và thôn La Vuông, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) phá 18 ha rừng phòng hộ. Nhóm các ông Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ (ngụ thôn An Hội và thôn An Đỗ xã Hoài Sơn) phá 3,5 ha rừng phòng hộ và sản xuất. Nhóm ông Phan Dễ, Nguyễn Văn Ri (ngụ thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn) phá 1,85 ha rừng phòng hộ.

Qua đó, Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về tội hủy hoại rừng. Trong đó, các ông Lê Văn Thiệt, Lê Hồng Đức, Nguyễn Văn Ri, Phan Dễ bị bắt tạm giam để điều tra, 4 bị can còn lại được cho tại ngoại.

Anh Tú